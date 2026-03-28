プレミアムガーナ春夏限定♡ご褒美時間を彩る新作チョコ8品が登場
春夏シーズンにぴったりな軽やかさと華やかさをまとった「プレミアムガーナ」の新作コレクションが登場♡抹茶や紅茶、フルーツなど素材の魅力を引き立てたラインナップは、毎日のご褒美時間をぐっと特別なものにしてくれます。忙しい日々の中で、ほっとひと息つける贅沢なひとときを叶える、今季だけの限定チョコレートをぜひチェックしてみてください♪
春夏らしい華やかショコラカレ
価格：オープン価格（想定小売価格486円前後・税込）
紅茶とレモンの爽やかな味わいが楽しめるショコラカレは、春夏にぴったりの軽やかな仕上がり。
「プレミアムガーナ ショコラカレ＜香るティーラテ＞」は、世界三大銘茶ウバ茶を使用した紅茶ショコラとガーナミルクの2層仕立て。
茶葉の香りとミルクのコクが重なり、まるでティーラテのような優雅な味わいです。
価格：オープン価格（想定小売価格486円前後・税込）
「プレミアムガーナ ショコラカレ＜華やぐシチリアレモン＞」は、シチリア産レモンの爽やかさとガーナブラックのほろ苦さが絶妙なバランス。
内容量：64g
発売日：2026年3月31日(火)
銀座コージーコーナーのレモンスイーツ♡瀬戸内レモンでリフレッシュ
抹茶やホイップで楽しむ贅沢食感
価格：オープン価格（想定小売価格356円前後・税込）
抹茶好きにおすすめなのが「プレミアムガーナ サブレショコラ＜深み宇治抹茶＞」。
発酵バター入り抹茶サブレに、宇治抹茶ショコラとガーナミルクを重ねた4層仕立てで、軽やかな食感と奥深い味わいを楽しめます。
内容量：49g
発売日：2026年4月7日(火)
価格：オープン価格（想定小売価格399円前後・税込）
価格：オープン価格（想定小売価格399円前後・税込）
さらに、「プレミアムガーナ ショコラホイップ＜ザ・バニラ＞」「＜ザ・ベリー＞」は、ふんわり軽い口どけが魅力。
内容量：56g
発売日：2026年4月7日(火)
価格：オープン価格（想定小売価格648円前後・税込）
2種を楽しめる「ホイップセレクション」も登場。
内容量：98g
発売日：2026年4月21日(火)
定番も春夏仕様にアップデート
価格：オープン価格（想定小売価格399円前後・税込）
価格：オープン価格（想定小売価格399円前後・税込）
「プレミアムガーナ キャラメルミルク」と「ダークミルク」は、春夏限定でロレーヌ産岩塩をプラス。甘さの中にほんのり塩味が効いた、後味すっきりの仕上がりです。
内容量：70g
発売日：2026年3月31日(火)
この春夏は“ご褒美チョコ”を日常に♡
気分を上げたい日や、ちょっとひと息つきたいときにぴったりなプレミアムガーナの春夏限定コレクション。素材の風味を活かした多彩なラインナップは、毎日の中に小さな贅沢を届けてくれます。
自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのちょっとしたギフトにもおすすめ♡今だけの特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてくださいね。