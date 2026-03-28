「無印良品週間」のムダ買い防止。星4.0以上＆200円以下の「人気の日用品」トップ5とは。

全品10％オフの「無印良品週間」も、いよいよ2026年3月30日で終了です（ネットストアは3月31日10時まで）。

今回は、25年9月から26年2月までの注文件数をもとに集計したランキングから、人気の「日用品」トップ5を紹介します。

99円で買える商品も

●ノンアルコール ウェットティシュー

水を主成分とし、無香料、アルコールフリー、パラベンフリーで仕上げた、肌に優しいウェットティシューです。自宅用や外出用など、複数買いしても良さそう。

ネットストアの評価は星4.6。80枚入りで価格は99円です。

●竹100％卓上用ティシューペーパー

生長の早い竹100％で作られた、温もりを感じるティシュー。約12.5×9.5×6cmとコンパクトなサイズ感なので、置く場所に困りません。

ネットストアの評価は星4.7。150組（300枚）で価格は149円です。

●浅型水切りネット

小さなゴミをキャッチする細かい網目と、排水口にフィットする伸縮性が特長の水切りネット。約1か月、こまめに毎日交換できる30枚入りです。

ネットストアの評価は星4.8。価格は99円。

●竹100％ティシューペーパー

生長の早い竹100％で作られた、温もりを感じるティシュー。3個セット・180組（360枚）入りなので、生活の中で気兼ねなく使えます。

ネットストアの評価は星4.6。価格は199円。

●カーペットクリーナー用替えテープ

お掃除グッズとしてストックしておきたい、カーペットクリーナー用の替えテープ。シートの形状に斜めカットを採用しているので、剥がしやすく失敗いらずです。

ネットストアの評価は星4.3。価格は99円。

トップ5に選ばれた商品は、いずれも驚きの200円以下。買って損なしの日用品、ストック買いするならお得な無印良品週間中がチャンスです。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）