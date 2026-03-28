本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりTOHO animationブースを撮り下ろしで紹介していく。

TOHO animationブースでは「薬屋のひとりごと」、「呪術廻戦」、「僕のヒーローアカデミア」、「葬送のフリーレン」など人気アニメ作品の展示がずらり。過去の「AnimeJapan」でも話題となっていた「無職転生」の“御神体”の展示などもあり、ファン必見の見どころ満載な内容となっている。

(C)支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)板垣巴留（秋田書店）／BEASTARS製作委員会

ドロヘドロ(C)2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会

(C)「ハイキュー!!」製作委員会 ©古舘春一／集英社

(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也／集英社

(C) 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会