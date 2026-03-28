【新作ゲーム「楽園追放」（仮）】 2026年冬発売予定

東映アニメーションは、新作ゲーム「楽園追放」（仮）を2026年冬に発売する。

本作は、「楽園追放」の世界観をベースにしながら、完全オリジナルストーリーで展開する新作ゲーム。原作ファンに新たな魅力を届けるとともに、「楽園追放」という世界をより多角的に楽しめる作品として開発を進めていくとしている。

また、11月13日に上映予定の映画「楽園追放 心のレゾナンス」とあわせた展開が予定されており、映画とゲームの双方から「楽園追放」の魅力をより深く体験できる施策が展開される。

なお、対応プラットフォーム、価格、ゲーム内容の詳細などについては今後順次発表される。

【「楽園追放」について】

われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか――

壮大なSF的ビジョンと目を見張るアクションが融合した、一級のエンターテインメント、それが「楽園追放 -Expelled from Paradise-」だ。「楽園追放」の監督を務めるのは「機動戦士ガンダム00」の水島精二氏。脚本は「魔法少女まどか☆マギカ」の虚淵玄氏（ニトロプラス）。2人のトップクリエイターが正面からタッグを組んだこの作品は、両名にとって初のオリジナル劇場作で、各方面から熱い注目を集めている。

物語は人類の安住の地・電脳世界ディーヴァが、謎のハッキングを受けるところから始まる。ハッキングの狙いは何か。捜査官アンジェラは、機動外骨格アーハンを伴い、荒廃した地上へと舞い降りる。

虚淵のイマジネーションから生まれたスケールの大きな未来像を、水島監督率いる強力スタッフが圧倒的なセンスでビジュアル化した。3DCGで描かれるキャラクターの存在感を含め、最先端の映像世界がここにある。

キャストには、釘宮理恵さん、三木眞一郎さん、神谷浩史さんら水島作品を支えてきた実力派が勢揃いし、人間臭い登場人物らに、生命を吹き込んでいる。

【「楽園追放 心のレゾナンス」について】

2014年11月15日（土）に劇場公開された「楽園追放 -Expelled from Paradise-」。

虚淵玄氏（ニトロプラス）×水島精二氏による、初のオリジナル劇場作品にて、人類が肉体や地球を捨て、電脳世界ディーヴァで暮らすようになった西暦2400年を舞台に、壮大なSF的ビジョンと、目を見張るアクションが融合したフル3DCGアニメは、圧倒的なセンスと最先端の映像美が交わり、各方面での高い評価を得て大ヒットを記録する。

そして、2024年には劇場公開10周年を記念して、11月15日（金）より2週間限定にて、4Kアップコンバート版を「楽園追放 -Impelled by 10th Anniversary-」と題し、全国34館でのリバイバル上映を開催。

そして、2026年11月13日（金）には待望の次回作「楽園追放 心のレゾナンス」が公開予定。

水島精二監督のもと、脚本虚淵玄氏（ニトロプラス）、キャラクターデザイン齋藤将嗣氏、音楽NARASAKI氏のメインスタッフ陣が再集結し、“その先の新たな物語”を描く。

(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサエティ

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