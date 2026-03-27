【射手座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分らしさを大事にしましょう』
｜総合運｜ ★★★★★
「真面目」や「硬派」を自分の武器にしていきます。それによって物事が進むスピードが早いのも実感できるでしょう。仕事や公の場では周囲の人達にオリジナリティを幼いなどと揶揄われることがあるかも知れません。毅然としてやり過ごしましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
下手に行動を取りたくない思いが強いです。相手の気持ちが自分に向いていれば、多少関係が悪くても良しとします。あまりのんびりするとよそ見されることもあるでしょう。シングルの方は、負けん気が強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が本音を漏らさずいつも通りを貫きます。
｜時期｜
4月1日 丸く収める ／ 4月4日 チャレンジしてみる
｜ラッキーアイテム｜
惣菜屋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞