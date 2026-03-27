【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「やめてください！」義父の唾液治療ムリッ＜第13話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第13話 つい……！？
【編集部コメント】
お義父さん、昔からの習慣で咄嗟にやってしまったようですが、この行動は完全にアウトでしたね！ フミカさんは鬼の形相をしています。しかも今の状態のフミカさんの前でやってしまったところが間が悪いというかなんというか（苦笑）。お義父さんも素直に反省しているようですが、この程度の謝罪ではフミカさんも許せないような雰囲気です。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第13話 つい……！？
【編集部コメント】
お義父さん、昔からの習慣で咄嗟にやってしまったようですが、この行動は完全にアウトでしたね！ フミカさんは鬼の形相をしています。しかも今の状態のフミカさんの前でやってしまったところが間が悪いというかなんというか（苦笑）。お義父さんも素直に反省しているようですが、この程度の謝罪ではフミカさんも許せないような雰囲気です。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙