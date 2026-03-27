2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。

主人公、キム・ミンソク／青木照（志尊淳）の実父母役として、田辺誠一、橋本マナミの出演が決定！

ミンソク／青木照の実父・青木優を演じる田辺は、日本テレビでは2019年『3年A組-今から皆さんは、人質です-』で熱血ながら裏のある教師役で話題に。2024年『放課後カルテ』では厳しさと温かさを併せ持つ医局長を丁寧に体現した。クールな役からコミカルなキャラクターまで幅広い役柄をリアリティを持って演じる田辺が、今作では照たち家族への深い愛情をにじませる父親役に挑む。

ミンソク／青木照の実母・青木未希を演じる橋本は、日本テレビでは昨年放送した『アンサンブル』で主人公の良き相談相手を自然体で演じたほか、今年1月には『TOKYO 巫女忍者』で凛とした巫女一族の当主に扮した。未希は、優と共に穏やかな家庭を築くも、幼い息子を残して亡くなり印象深い存在として描かれる。近年、母親役も増えている彼女ならではの柔らかな存在感に期待が高まる。

優は地域の人たちの憩いの場であった喫茶店を営みながら、未希と共に照を育てていた。未希は絵本作家になるのが夢で、幼い照のためによく絵本を描いていた。しかし二人は照が7才の頃、事故で他界。照は他に身寄りがなく、韓国から駆け付けてくれた優の大学時代からの親友・ジョンフン（オ・マンソク）に託される。

7才にして両親を失った照は、父母との写真をお守りのように持って韓国へ渡り、ミンソクとして生きることに。優に教えてもらった大事な言葉を胸に前を向いてきたミンソクの“家族との記憶”が、物語にどんな形でつながっていくのか？実力派キャストとともに送るミンソクの幼少期のエピソードにもぜひ期待してほしい。

田辺誠一・橋本マナミ コメント：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/articles/5305vte4fafn4i2x4dfn.html

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

初回放送：4月12日

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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