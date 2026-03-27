「ガーナチョコレート」×『ONE PIECE』今年も/ オリジナル描き下ろしビジュアル、プレゼントキャンペーンなど展開、母の日･父の日企画【ロッテ】

ロッテは3月24日、母の日(5月10日)と父の日(6月21日)に向けた、「ガーナチョコレート」の新キャンペーンを開始した。

テレビアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』とコラボしたオリジナルの描き下ろしビジュアルや、SNSを通じたプレゼントキャンペーンなどを順次展開する。またキャンペーン期間中に、「プレミアムガーナ」シリーズから計7品を発売する。

〈母の日向けオリジナルビジュアル3種を展開〉

「ガーナチョコレート」と『ワンピース』は、2025年3月に初コラボ。昨年のコラボが好評を博したことから、今年もタッグを組みキャンペーンを実施する。

母の日向けのオリジナルビジュアルとして今年は、「ロビン」「チョッパー」「サンジ」を起用。各キャラクターとそれを見守る親との絆を描いたオリジナル描き下ろしビジュアル3種を用意した。

それぞれのビジュアルで、贈る子ども側･贈られる親側双方のメッセージを展開しており、全6種を特設サイトで公開している。併せて、店頭グラフィックやSNS企画などを展開。また、父の日向けコラボ企画のオリジナルビジュアルは、4月下旬の公開を予定している。

【すべての画像を見る】母の日向けオリジナルビジュアル全種類「ロビン」「チョッパー」「サンジ」、新商品など

〈プレゼントキャンペーンも実施〉

4月1日からは公式Xで、キャンペーン第一弾として、ガーナの詰め合わせをプレゼントする抽選キャンペーンを開始する。当選者は100人で、応募期間は4月14日まで。

■実施概要

応募期間: 2026年4月1日(水)10:00〜4月14日(火)23:59まで

賞品: ガーナ詰め合わせ ※抽選で100人にプレゼント

応募方法:

〈1〉「ガーナチョコレート」公式Xアカウント(@ghana_recipe)をフォロー

〈2〉応募期間中に同キャンペーンの対象ポストをリポスト

〈同時期に7商品を展開〉

期間中に発売する「プレミアムガーナ」シリーズの7品は、いずれも季節限定商品として全国で展開する。価格はいずれもオープン価格(以下いずれも、想定小売価格･税込を表記)。

3月31日には計4品を発売する。ロレーヌ産岩塩を加えた板チョコレート「ダークミルク」と「キャラメルミルク」(各70g、399円前後)、「ショコラカレ」から世界三大銘茶ウバ茶を使用した「香るティーラテ」とシチリア産レモンを用いた「華やぐシチリアレモン」(各64g、486円前後)を用意した。

4月7日には、「ショコラホイップ」から北海道産生クリームとバニラを組み合わせた「ザ･バニラ」と苺･フランボワーズを使った「ザ･ベリー」(各56g、399円前後)、宇治抹茶のショコラやサブレを使用した4層の「サブレショコラ〈深み宇治抹茶〉」(49g、356円前後)の販売を開始する。

ロッテは、母の日･父の日限定特別企画として、このほかにも多様なコンテンツを展開予定。随時情報を公開するとしている。

■「ガーナチョコレート」× 『ONE PIECE』特設サイト