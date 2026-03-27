ミセス若井滉斗、“流暢な韓国語”で呼びかけ 4・2からEテレ『ハングルッ！ナビ』生徒役、動画公開
Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が、4月2日から放送開始となるNHK Eテレの語学番組『ハングルッ！ナビ』に生徒役として出演する。NHK Eテレ編集部が27日、公式Xを更新し、予告映像を公開。流暢な韓国語を披露した。
【動画】ミセス若井の“流暢な韓国語”、番組が公開した予告
投稿で「ハングルッ！ナビ 毎週(木)夜11:00」「4月は文字を学習します」「初回放送は、4月2日（木）夜11時です！」などと呼びかけ。動画を公開した。
動画で若井は「新年度、『ハングルッ！ナビ』の生徒は、僕、若井滉斗です」と自己紹介。「アニョハセヨ！」などと韓国語を披露し、 「僕と一緒に、ハングルを学びましょう」と手を振り呼びかけた。
若井は同番組出演を発表した取材会で、約5年ほど韓国語を学んでいたと告白。語学レベルは「日常会話を少しできる程度」とし、番組出演で「勉強していくうちに、ハングルの魅力に気づく部分もあった。たくさんの方にハングルの魅力を伝えていけたら」と語っていた。
また韓国語の難しさについて「発音が難しい」と苦戦する部分もあるが、言葉の魅力は「言葉の抑揚で気持ちを…言葉を使い分けるというか。日本語とは違う魅力がある。カッコよさ、かわいさを備えている」とアピール。目標は「1人で韓国に行って、いろんな方とコミュニケーションを取りたい。まだ1人で行けたことはないので」と期待を込めた。
なお、若井が表紙の同番組のテキスト4月号が、3月18日に発売。NHK出版が、予約注文殺到で緊急大増刷となったことを伝えていた。
番組は、「K-POPも、ドラマも、旅行も、ハングルを学べばもっと楽しくなる！」とし、文字と発音から文法の基礎、実用的なフレーズまでを1年間で学習する内容。毎回、現地のホットな話題やディープな文化を紹介するほか、K-POPゲストのインタビューや旬なエンタメ情報も届ける。
【動画】ミセス若井の“流暢な韓国語”、番組が公開した予告
投稿で「ハングルッ！ナビ 毎週(木)夜11:00」「4月は文字を学習します」「初回放送は、4月2日（木）夜11時です！」などと呼びかけ。動画を公開した。
若井は同番組出演を発表した取材会で、約5年ほど韓国語を学んでいたと告白。語学レベルは「日常会話を少しできる程度」とし、番組出演で「勉強していくうちに、ハングルの魅力に気づく部分もあった。たくさんの方にハングルの魅力を伝えていけたら」と語っていた。
また韓国語の難しさについて「発音が難しい」と苦戦する部分もあるが、言葉の魅力は「言葉の抑揚で気持ちを…言葉を使い分けるというか。日本語とは違う魅力がある。カッコよさ、かわいさを備えている」とアピール。目標は「1人で韓国に行って、いろんな方とコミュニケーションを取りたい。まだ1人で行けたことはないので」と期待を込めた。
なお、若井が表紙の同番組のテキスト4月号が、3月18日に発売。NHK出版が、予約注文殺到で緊急大増刷となったことを伝えていた。
番組は、「K-POPも、ドラマも、旅行も、ハングルを学べばもっと楽しくなる！」とし、文字と発音から文法の基礎、実用的なフレーズまでを1年間で学習する内容。毎回、現地のホットな話題やディープな文化を紹介するほか、K-POPゲストのインタビューや旬なエンタメ情報も届ける。