春も「ジーンズ」が大活躍！【GU】まるっと真似したい！「大人のおしゃ見えコーデ」

大人カジュアルには、甘めディテールや目を引くカラーをひとさじ加えるのが今の気分。いつものジーンズコーデが春らしくアップデートできそうです。今回はそのお手本として【GU（ジーユー）】スタッフのおしゃ見えコーデをご紹介。フレアジーンズで作る、大人に似合う着こなしをチェックしてみて。

甘め要素の“ちょい足し”で今っぽさがUP

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

今回主役にしたのは、ゆるめなシルエットがこなれ感を生み出すフレアジーンズ。スウェットトップスとの組み合わせはカジュアルコーデの鉄板ですが、キャミチュニックを重ねて甘さをプラスすれば、一気に今っぽいバランスに。カジュアルさの中に女性らしさが加わり、ラフでもおしゃれさを感じさせるコーデに仕上がります。見た目が華やかになるだけでなく、体型カバーも狙える一石二鳥な着こなしです。

鮮やかカラーでデニム on デニムにメリハリをプラス

デニム on デニムのスタイルには、鮮やかなカラーを差し込んでメリハリをプラス。トップスや小物に色を効かせることで、いつものデニムコーデもぐっと垢抜けて見えそうです。ブルーのワントーンに偏りすぎないのが、おしゃれ見えのポイント。足元はパンプスで仕上げれば、カジュアルななかに上品さをプラスできます。

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Writer：Anne.M