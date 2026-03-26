＜YON FES 2026＞、最終アーティスト発表にELLEGARDEN、マキシマム ザ ホルモンなど12組
04 Limited Sazabysが2026年6月20日、21日の2日間にわたり愛知県・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）主催する野外フェス＜YON FES 2026＞の最終出演アーティストが発表された。
最終発表では計12組がアナウンスされた。6月20日(土)にELLEGARDEN、Fear, and Loathing in Las Vegas、OKAMOTO’S、THE BOYS&GIRLS、the cabs、ハルカミライ。6月21日(日)にgo!go!vanillas、Maki、muque、キュウソネコカミ、ハク。、マキシマム ザ ホルモンがそれぞれ出演する。また、海外よりFire EX.(from 台湾)が初参加する。
今回で10周年を迎えるYON FES。主催の04 Limited Sazabysの呼びかけにより強靭なゲストがモリコロパークに集結する。当日はどんな熱いライブバトンが繰り広げられるのか楽しみだ。
チケット受付は本日より〈YON FES 2026〉オフィシャルHP2次先行がスタート。応募期間は3/26(木)18:00〜4/5(日)23:59となる。詳細は＜YON FES 2026＞特設サイトにて。
◾️＜YON FES 2026＞
【日時】6月20日（土）・21日（日）
【時間】 開場9:30 開演11:00 終演19:00（各日共通予定）
【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)
【出演アーティスト】
6/20(土)：04 Limited Sazabys / ELLEGARDEN / Fear, and Loathing in Las Vegas / Fire EX. / KOTORI / OKAMOTO’S / SHANK / THE BOYS&GIRLS / the cabs / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ
6/21(日)：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / go!go!vanillas / Maki / muque / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / キュウソネコカミ / ハク。 / マキシマム ザ ホルモン
▼券種
6/20（土）1日入場券 一般￥11,000（税込）／U-18チケット￥7,000（税込）
6/21（日）1日入場券 一般￥11,000（税込） ／U-18チケット￥7,000（税込）
6/20（土）1日入場券【オリジナル特典付き】一般￥13,000（税込） ／U-18チケット￥9,000（税込）
6/21（日）1日入場券【オリジナル特典付き】一般￥13,000（税込）／U-18チケット￥9,000（税込）
【主催】YON FES 2026 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問い合わせ】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)
【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2026
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes ) #ヨンフェス
関連リンク
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