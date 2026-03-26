いて座（11月23日～12月21日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

6月いっぱいまでは 「人間はひとりで生きているわけではない」 ということを、生活のあらゆるシーンで感じる時期です。

それを「絆」と呼んで有難がるか、面倒だと感じるかは人それぞれですが、 関わる人の幸せを願って行動すること がどこか、心の安定にもつながっていくことでしょう。

ちょっぴり穏やかでない言い方になってしまうのですが、この時期は 「秘密は秘密のままに」 がお約束です。

親切心からであっても、正義感からであっても、「ナイショだよ」と言われたことは口外しないこと。SNSで匂わせるなどもってのほかです。あなたはそんな軽率なことをなさる人ではありませんが、念のため。

7月に入ると、運気は一転してのびのびと自由に動ける星回りに。

ここしばらく、多忙すぎて手を出せずにいた「冒険」を試みる人は多そうです。可能性は無限大。 どんな挑戦も、自分にOKを出してあげるといいでしょう 。

いて座は飛んでいく矢の星座です。誰よりもうんと遠くを目指して飛んでいく、その瞬間がもっとも輝いているのですから。

人間関係のしがらみからも解放され、体調も整い、どんどん自由に楽しくなっていきますが、 オンとオフはしっかりと区切りをつけること が幸運のカギとなります。

【キャリア・仕事運】

探究心をフルに発揮。人脈は刷新のとき

6月いっぱいまでは集中力が増し、いつも以上に 深く深く“究める”ような仕事 ができるでしょう。

あれこれ手を出すよりも、 専門分野や関心のあるテーマに絞って徹底的に掘り下げる のがベスト。他の追随を許さない成果を出せる人は多いはずです。

人間関係は突然変わります。

懇意にしていた担当者が急に配置換えになったり、ゼロから人脈を作る必要性に迫られたりと想定外のことも起こりますが、不安には思わなくてOK。古いしがらみからも解放され、あなたが自由に動けるリレーションシップを作っていけるからです。

離れていく人を後追いすることに意味はありません。 これまでの感謝の気持ちを示して、次に進んで 。

【対人関係・人間関係運】

出会いも別れも、あなたに自由をくれる

4月末あたりから、対人関係は刷新が進む予感。対等かつ自由に互いを尊重できる関係だけが残っていくときで、別れも出会いも突然です。

これまで「当たり前」だった関係性が終わっていくと「どうなっちゃうの！？」と不安にもなるかもしれませんが、その人と離れることであなたは魂の自由を取り戻すのです。

あなた自身も、人に寄りかかるような付き合い方は改めていかざるを得なくなります。人間関係は相手あってのこととはいえ、それに縛られる必要はないのですよね。

年の前半は人間関係に深みが出てきて、表では語らないような深い話を共有できる予感も。語り合い、分かち合うなかで絆は強まっていきます。

【健康運】

2018年以降、運動習慣を取り入れたり生活の見直しをしたりと、加齢や不安定な体調を改善するために真剣に取り組んできた人は多かったことでしょう。そうした努力の時期はこの春で終わり、健康面は気が楽になってくるはずです。

とはいえ6月いっぱいまでは何かと思い詰めやすい傾向も。

気晴らしを上手にする ほか、自分が考えてもどうしようもないことは悩まないと決めておくのもいい選択。他人の問題には、首を突っ込まずにいたいですね。

【金運】

6月いっぱいまでは「他者と共有するお金」がクローズアップされるとき。

ローンを組んだり、借り入れをして事業を始めたりといったことは、4月から6月までのできるだけ早い段階で進めるとスムーズでしょう。保険の見直しや相続、税金対策にもいい時期です。

7月から2027年7月下旬までは、 「学び」と「経験」にいかに投資できるか が重要。

海外旅行や留学、学び、教養などがおすすめです。ここでの自己投資が、2027年8月以降の仕事運のブースターとなります。

【恋愛運】

今年から2028年頃までは、愛は本気モード。

愛の理想と現実を突き付けられ、お互いがお互いを見つめ、コミットし合えない関係は長続きしにくいでしょう。婚活をしている人は、出会いの機会は突然訪れます。従来の婚姻制度にとらわれず、自由なパートナーシップを選ぶことであなたが本来求めている幸せを手に入れることもあるでしょう。

決まるときは速いですが、相手の庇護のもとに安定した生活を……といった願望は叶いにくいかも。

ひとりでも生きていける経済力や自信を身につけたとき、運命と思えるような相手と出会う人は多そうです。

【4月の運勢】

プライベートが大充実。

家族のこと、住まいのことは月の上旬、趣味や恋に関することであれば中旬以降に強い追い風が吹きます。

解決したい課題も、自分が幸せになるためのアクションも、 人生の主人公は自分であるという自覚 をしっかり持ってフルコミットしてみたいところです。

ただ、この時期は恋も遊びも、「真剣さ」が問われます。

自堕落な過ごし方をしたり、「今がよければOK」的な発想でいたりするとしっぺ返しもありそうです。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 ビビッドなオレンジ 。

開運につながるアクションは、 好きなことに熱中する こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。