アウディF1のポッドキャストがスタート！

RACING FOR PROGRESS supported by Audi

2026年シーズンは、F1史に残る大きなレギュレーション変更が行われる節目の年。アウディにとっても今年は、ワークスチーム「Audi Revolut F1 Team（アウディ レボリュート エフワン チーム）」としてF1に初参戦する記念すべき1年となる。

そこでアウディジャパンは、東京を放送エリアとする人気FMラジオ局J-WAVE（81.3FM）とタッグを組み、フォーミュラ1（F1）の魅力を深掘りするビデオポッドキャスト・音声ポッドキャストプログラム『RACING FOR PROGRESS supported by Audi』を配信。F1への参戦を通じて世界中の人に感動を与え、ブランドの新しいファンを獲得し、モータースポーツの枠を超えたグローバルなコミュニティを創出することを目指す。

初心者の目線でF1の楽しみ方をわかりやすく解説！

アウディ・レボリュートF1チーム｜Audi Revolut F1 Team

コンセプトは「F1初心者もF1ファンも楽しめるポッドキャスト」。ナビゲーターは、J-WAVE『STEP ONE（毎週月曜～木曜 9:00～13:00）』のナビゲーターでもお馴染み、そしてF1実況者として長年にわたり厚い信頼を得ているサッシャさん。そして、同じくJ-WAVEナビゲーターの川口ゆりなさんが“F1初心者の目線”を起点に、知識がなくても楽しめるポイントを一緒に発見していく。

配信初回の『#1【F1って誰が観ても面白い!本当にスゴい!】実況者・サッシャが川口ゆりなとF1の魅力を深掘り!』では、モータースポーツの最高峰と称されるF1のレース観戦にあたっての着眼点を解説。各レースの見どころがカジュアルに楽しめるプログラムとなっており、シーズン中は、全11回の配信を通じて、F1初心者の方にも未来のスポーツとしてスタイリッシュに感じられるよう紐解いていく。

INFORMATION

『RACING FOR PROGRESS supported by Audi』

・配信日：不定期（全11回）

※「【無慈悲！心理戦！F1開幕！】あなたの週末が充実!!これを見ればレースが10倍楽しめる！？」は、3月4日（水）17時より配信

・出演者：サッシャ、川口ゆりな

・ポッドキャストページ

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/d7d4d887-5e03-4ea9-8a20-6543b500e5f2/

・ビデオポッドキャスト配信（J-WAVE公式YouTubeチャンネル）

https://www.youtube.com/@jwavechannel

・番組公式X

https://x.com/audi_jwave_f1

・番組公式Instagram

https://www.instagram.com/audi_jwave_f1/