両片想いラブコメ初のアニメ化！ABEMAでWEB最速配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作春アニメ『愛してるゲームを終わらせたい』を４月14日（火）から毎週火曜日夜11時30分よりWEB最速配信する。
『愛してるゲームを終わらせたい』は、マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて連載中の堂本裕貴による青春ラブコメディ漫画が原作。「愛してる」と言われて照れたほうが負けという「愛してるゲーム」を続けている“両片想い”の幼なじみ・西片悠斗と東雲みくが繰り広げる、じれったくも甘い駆け引きを描いている。近すぎるからこそ想いを伝えられない“両片想い”の恋模様と高校生ならではの繊細な心理描写、そして胸が高鳴るやり取りが読者の共感を集め、2026年４月に待望のTVアニメ化。映像として描かれる２人の胸キュン必至の恋愛模様に注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて、『愛してるゲームを終わらせたい』のWEB最速配信が決定。４月14日（火）から毎週火曜日夜11時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送するとともに、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」にてWEB最速配信を開始。また放送５日後の毎週日曜日夜11時30分より、最新話を１週間無料配信する。
(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会
『愛してるゲームを終わらせたい』は、マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて連載中の堂本裕貴による青春ラブコメディ漫画が原作。「愛してる」と言われて照れたほうが負けという「愛してるゲーム」を続けている“両片想い”の幼なじみ・西片悠斗と東雲みくが繰り広げる、じれったくも甘い駆け引きを描いている。近すぎるからこそ想いを伝えられない“両片想い”の恋模様と高校生ならではの繊細な心理描写、そして胸が高鳴るやり取りが読者の共感を集め、2026年４月に待望のTVアニメ化。映像として描かれる２人の胸キュン必至の恋愛模様に注目が集まっている。
(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会