Wonjungyo Hairのヘアスプレーが進化♡さらツヤ髪が簡単に完成

韓国トレンドメイクを牽引するメイクアップアーティストウォン・ジョンヨが監修するWonjungyo Hairから、新たな定番アイテムとなるヘアスプレーが登場♡サロン帰りのようなツヤ髪を叶えると話題のアイテムが、さらに進化して帰ってきました。毎日のスタイリングに手軽に取り入れられる、注目のヘアケアアイテムです♪

ひと吹きで叶う♡ツヤ髪仕上げ

「ウォンジョンヨシルキーリッチグロスヘアスプレー」は、スタイリングの仕上げにさっとひと吹き（※1）するだけで、光のベールをまとったようなツヤ髪に導くアイテム。

毛髪表面をコーティングして光を反射するライトベール処方により、従来よりもツヤ感がアップ。ベタつかず軽やかな仕上がりで、さらっとした指通りと自然な輝きを同時に叶えてくれます。

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ケアも叶う優秀ヘアスプレー

本アイテムはスタイリングだけでなく、ヘアケアも同時にできるのが魅力。

アルガニアスピノサ核油やツバキ種子油など4種の美容液成分（※2）が髪にうるおいを与え、パサつきを抑えながらなめらかな指通りを実現します。

さらにダメージ補修成分（※3）も配合され、日々のダメージケアにも対応。スパークリングペアーの香りがふんわり広がり、使うたびに気分もリフレッシュできます。

ウォンジョンヨシルキーリッチグロスヘアスプレーは、1,320円（税込）、100gで展開。ロフトにて4月1日（水）より順次先行発売、4月22日（水）より全国発売。

取扱店：ウォンジョンヨ公式オンラインストア／ロフト／ロフトネットストア／アインズ&トルペ／アットコスメ／R.O.U／イオン／京王アートマン／ショップイン／ハンズ／PLAZA／マツモトキヨシ／ヨドバシカメラ（一部店舗除く）

※1使用方法のこと

※2アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油（全て保湿成分）

※3オイルケラチン（イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛））、メドウフォーム－δ－ラクトン（全て毛髪補修）

毎日の髪に自信をプラス♡

忙しい朝でも手軽にツヤ髪を仕込めるヘアスプレーは、今やマストアイテムのひとつ♡

スタイリングとケアを同時に叶える「Wonjungyo Hair」の新定番なら、毎日のヘアセットがもっと楽しくなりそうです。ワンランク上の美髪を目指して、ぜひ取り入れてみてください♪