しし座（7月23日～8月22日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

この春は胸に抱く夢や理想が、勢いよく変化していく予感。

カンの良い方であれば、すでに昨年の夏くらいに変化の兆しを肌で感じていた人も多いかもしれません。

場合によっては「色褪せた夢を手放し、新しいものにリプレイスする」という流れを伴うこともある星回りで、ときに淋しさややるせなさもつきまとうのかも。

ただ、ここから7年ほどかけて追い求めていく新たな夢は、しし座の人にとっては 「ブレイクスルー」 とも呼ぶべき、途方もない自由とエネルギーを秘めているもの。

できれば 前を見て、一歩踏み出して みたいところです。

7月以降は「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星がしし座に巡り、 「12年に一度の幸運期」 がスタート。

さまざまな人があなたに注目し、新しくコミットすべきテーマも見えてきて、とても賑やかになります。

なかには目が回るような忙しさに見舞われ「これって本当に幸運期！？」などと疑問符が浮かぶ人もいるかもしれませんが、自信を持って大丈夫。

木星がもたらす幸運というのは 「行動を起こすことでチャンスが拡大し、幸運に結びつく」 時期です。

チャンスが巡れば、それに付随してやることも増えます。忙しいのは、ちゃんとその波に乗ることができている何よりの証なんですね。

【キャリア・仕事運】

アップデート完了！大活躍の夏に 。

2018年頃から続いていた 「キャリアの改革」 が4月末に一段落します。

働き方を大きく変えたり、まさかと思うような転職をしたりと、7年前は想像もしなかった未来に今、生きていることを再認識する人はとても多そうです。

誰もチャレンジしたことのないテーマを前に、試行錯誤を繰り返したこともあったでしょうか。頑張っていらっしゃいましたね。

ここで獲得した 「自由に生きる力」 はこれからのあなたを、頼もしく支えてくれるはずです。

そんななか、7月以降は活気のレベルが一段、上がります。

「このレベルのオファーが自分に！？」と驚かされたり、胸が高鳴るようなプロジェクトにジョインしたりと、引っ張りだこの状態に。

欲しいチャンスは全部つかんで 。

【対人関係・人間関係運】

出会いも別れも、あなたを応援してくれる 。

最もビビッドな変化があるのは友人・知人との関係、それに付随するコミュニティです。

仲間や友達という名のもとにマウントを取り合ったり、同調圧力で支配したりと、あなたからあなたらしさを奪っていくような関係については、4月末以降、別離・解体の流れに向かっていくでしょう。

慣れた場所を失う、放り出されるといった出来事が起こると心細い部分もあるかもしれませんが、 ここから築く友情に思いを向けたほうが幸運の種を見つけやすい ように思います。

7月以降は 人間関係が充実する 時期。

新しく始まる関係も、生まれる関係性も希望に満ちています。「こういう人を求めていた」と感じるような相手も、いるのではないかと思います。

【健康運】

6月末までは何かと 「溜め込みがち」 になる予感。

ただ、7月以降は一気に好転する見通しなので、鬱々とした気分になるときがあっても過剰に深刻にならなくても大丈夫でしょう。

心境的にデリケートになりやすいことは確かですから、 睡眠や休息は十分にとっておけると安心 です。

人からのお誘いも無理はしすぎず、気乗りがしないお誘いは辞退するなどして 自分のペース を保てると素敵です。

7月からは12年に一度の幸運期。

巡ってきた幸運をしっかり使うためにも、体力を温存しておきましょう。

【金運】

お金まわりのプレッシャーから解放され、すっきりした気分でスタートする新年度。

金運に前向きな追い風が吹くのは7月以降です。

特に7月中旬から8月上旬にかけてはショッピングや 「自分へのご褒美」 に前向きになってみてもよさそうです。

8月末から9月上旬にかけてはお金まわりの判断力が高まるとき。

積極的にインプットをはかり、今までとは違うマネープランや稼ぎ方、使い方などを検討してみると、気持ちが明るくなりそうです。

【恋愛運】

「いつも浮気されて終わる」「自分から好きになった人とはうまくいかない」など、“ダメ恋パターン”がある人は夏までに 「こういうパターンとは決別し、幸せになる」 と決めておくとよさそう。

というのも、6月中旬からモテ期が巡り、さらに7月以降はすべての運がグッと底上げされる時期がスタート。

いつ幸せになってもおかしくない時期ですから──もちろんあなたが望めば、ですが──おかしな思い込みで自分を縛りつけないこと。幸福をしっかりつかんで。

【4月の運勢】

7年間かけて取り組んできた、 仕事まわりの「改革」 が最終フェーズに。

ちょうど視野が広がる星回りでもあり、かつてと比べると格段に自由度の高いビジョンが描けるようになっていることを実感できるでしょう。

遠方への出張、海外赴任などはハードルが高いものの、 「敢えて受ける」 ことは大きな成長につながりそうです。

月末、 新たな夢 が頭をもたげる予感も。同僚との付き合い方も変わってきます。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 グレー 。

開運につながるアクションは、 新しいキャリアプランを検討する こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。