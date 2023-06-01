LG ゲーミング モニター UltraGear OLED 39GS95QE-B 39インチ

AmazonにてLGのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、有機EL湾曲ウルトラワイドモニター「LG UltraGear OLED」より「45GX950A-B」と「39GS95QE-B」、6Kの高解像度に対応した「UltraFine evo」より「32U990A-S」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【VGP 2025 Summer 金賞】LG OLED ゲーミングモニター 45GX950A-B 44.5インチ

本商品は、有機EL湾曲ウルトラワイドモニター。従来より輝度が30%向上したMLA（マイクロレンズアレイ）の採用により、極めてナチュラルで美麗なグラフィックのゲームの世界観を映し出す。0.03msという驚異的な応答速度を実現しており、モーションブラー（ぼやけ）をほとんど感じさせないクッキリとした表示が提供される。

グラフィックが豊かなゲームには5,120×2,160（165Hz）、高速表示が求められるFPSなどのゲームには2,560×1,080（330Hz）と、シームレスに切り替えることができる。また、Dual Modeオプションを搭載。44.5インチから24インチまで、好みの画面サイズとアスペクト比（21:9、16:9）を簡単に選択できる。

LG モニター ディスプレイ LG UltraFine evo「32U990A-S」31.5インチ/6K

6K（6,144×3,456）の高解像度に対応したディスプレイ。数値が高いほど画像の細かさを示す指標であるPPIで、224PPIを実現しており、映像や画像がより精細に表現できる。液晶パネルの中でも発色に優れ、自然な色合いが再現できることから、多くの画像や映像の専門家が好むとされるIPS方式のパネルの色再現性を高めるため、緑と赤の波長の間の余分なオレンジの波長を吸収する1nm大の微細な粒子を敷き詰めたNano IPSを採用。IPSが比較的弱点とされていた黒の再現性を強化暗部階調の強化によりコントラストが高くなり、より繊細なグラデーション再現を可能にしている。

また、デジタルシネマ向けに定められる色域「DCI-P3」を98%、広色域の撮影が可能なデジタル一眼レフカメラ等の編集に広く使用されるAdobe RGBを99.5%カバー。