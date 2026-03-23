週明け２３日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比８９４．８５ポイント（３．５４％）安の２４３８２．４７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６６．２５ポイント（３．１１％）安の８３０７．８２ポイントと３日続落した。ハンセン指数は昨年７月１４日以来の安値を付けている。売買代金は３６８６億７７４０万香港ドル（約７兆５１３６億円）に拡大した（２０日は３４２５億１７５０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。米国・イスラエルとイランの戦争拡大が原油価格を押し上げ、インフレが進むと懸念されている。トランプ米大統領は２１日夜、イランに対し「オイルロード」の要衝となるホルムズ海峡を４８時間以内に再び開放しなければ、同国の発電所を攻撃すると通告（期限は日本時間２４日朝方）。これに対してイランは２２日、発電所を攻撃された場合、ホルムズ海峡を完全に封鎖し、報復措置として米イスラエルのエネルギーや通信施設のほか、米軍が駐留する湾岸諸国の発電所も標的にすると警告した。時間外取引のＷＴＩ原油先物が後場に入り、再び１００米ドル（１バレル）の大台を突破している。指数は一段安で寄り付き、下げ幅をさらに広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄は、ほぼ全面安（８８銘柄が下落）。個別では、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が８．６％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が８．１％安、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が７．８％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金が安い。中国宏橋のほか、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．３％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が５．４％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が４．７％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が２５．１％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が１２．４％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が８．１％ずつ下落している。金属市況安が逆風だ。２３日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が安く推移。また、２０日のＮＹ商品取引所で金先物は０．７％安と３日続落し、日本時間２３日午前の時間外取引で下げ幅を拡大している。取引再開した赤峰吉隆黄金に関しては、新株を発行し紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）に割り当てると発表したことが売り材料視された。紫金鉱業は赤峰吉隆の筆頭株主に浮上する。

空運セクターも急落。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が９．２％安、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が８．１％安、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が７．９％安で引けた。ほか、ツアー会社もさえない。同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が４．２％安、携程集団（９９６１／ＨＫ）が３．７％安と値を下げた。

中国の保険セクターも売られる。中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が７．６％安、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が６．９％安、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が６．６％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が４．９％安で取引を終えた。

本土マーケットも３日続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比３．６３％安の３８１３．２８ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、不動産、消費関連、自動車、インフラ関連、金融、素材なども売られた。半面、エネルギーの一角は物色されている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）