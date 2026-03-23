辻希美さんも大絶賛！日清シスコが提案する“おいしく摂る食物繊維”の新習慣
日清シスコは、いま世界で広がる新たな健康トレンドに踏み込んだ。2026年3月17日、同社は新ブランド「おいしい全粒穀物シリーズ」を発表。4月6日（月）に全国新発売となる（EC企業サイトでは3月18日から先行発売）。会場にはタレントで5児の母でもある辻希美さんと、料理研究家で栄養管理士の関口絢子さんを迎え、商品説明に加えて、不足しがちな食物繊維を“手軽な価格で”“おいしく”“普段の食事から”摂るレシピの紹介や料理の試食も行われた。
■「おいしい全粒穀物シリーズ」3種。毎日の食事に取り入れて食物繊維を手軽に摂取
「おいしい全粒穀物シリーズ」の全粒穀物とは、外皮（ふすま）や胚芽、胚乳を取り除いていない丸ごとの穀物のこと。
本商品にはオーツ麦が最も多く使われ、３食＋おやつを「おいしい全粒穀物シリーズ」に置き換えると、１日で27.1グラムの食物繊維を摂取することができ、摂取基準値20グラムを大きく上まわる。全粒穀物の自然なおいしさを楽しみながら、食物繊維を手軽に摂取できる。
商品のラインナップは3種。ほどよい甘さでそのまま食べられる「オートミール フレーク」は、ザクザク食感で食べ応え満点。牛乳やヨーグルトをかけて食べると、忙しい朝にピッタリだ。
2つ目は、ご飯のようなモチモチ感が楽しめる「オートミール ごはん」。全粒穀物を米粒形に加工しているので、電子レンジで簡単に調理できる。昼食や夕食でご飯の置き換えに便利だ。
3つ目は、「オートミール ロールドオーツ」。一般的なオートミールと同様、クッキーなど自由なアレンジが楽しめる。
日清シスコのマーケティング部ブランドマネージャー・篠原鎮麻氏は、「2026年の新しい腸活のキーワードは“ファイバーマキシング”。実際、市場ではパスタやパン、クラッカー、栄養バーなど食物繊維を付加した商品が非常に増えている。世界的な市場規模としては、これからの10年で倍増の３兆円になると見込んでいる」と述べた。
■じつは食物繊維の摂取量が足りていない現代人の食生活
篠原氏は、「食物繊維は健康維持には欠かせない栄養素。いま、注目される大きな理由は“整腸作用”にあると考えている」と述べ、
「日本でも2025年に栄養素等表示基準値が引き上げられ、食物繊維の１日当たり摂取基準値が20グラムに設定された。しかし、実際の平均摂取量は基準値を満たしていないため、より効果的な摂取が求められている」と説明した。
「食物繊維に対する意識調査」（20〜69歳までの男女2,000名が対象、2026年日清シスコの独自調査）によれば、85.2％の人が「食物繊維を重要視している」と回答したものの、意識して摂取している人の割合は56.5％にとどまった。
また、「今より食物繊維を摂りやすくするには？」との質問の回答は、１位：価格が手頃であること（42.6％）、２位：味がおいしいこと（36.2％）、３位：普段食べている食品で手軽に食べられること（28.8％）という結果になった。
■カギは“チョイ足し”と“置き換え” ファイバーマキシングの実践法
トークショーでは、タレントの辻希美さんと、料理研究家で栄養管理士の関口絢子さんが登壇し、食物繊維クイズも行われた。
辻希美さんは、「こんな商品を待っていた！ ご飯より好き。１日に必要な食物繊維量20グラムがレタス６個分相当と知ってびっくり」と普段の食事では食物繊維が全然足りていないことに驚いた。
「10代の頃から食物繊維のことを意識してきたが、おいしい全粒穀物シリーズなら１日の必要摂取量を十分摂れる。忙しい朝でも手軽に摂れるのも嬉しい。家族みんなの健康を考えて、これから積極的に取り入れていきたい。
関口絢子さんは、「じつは、食物繊維はかなり意識していないと必要な量が摂れない。だからといって今までの食事を無理に変えるのは大変。手軽に効率的に摂取するコツは、普段の食事に『おいしい全粒穀物シリーズ」をチョイ足しやご飯の置き換え。しかも、今回の新商品は、これまでの全粒穀物のイメージをガラリと変えるくらいおいしい。特にオートミール フレークのザクザクの食感が楽しい」
日清シスコは2026年秋以降、新たな商品を投入予定だ。食物繊維は「意識して摂るもの」から「自然に摂れるもの」へ。“ファイバーマキシング”という新習慣が、これからの食卓を大きく変えていく可能性は高い。その第一歩として、日々の食事にどう取り入れるかが問われている。
テクニカルライター 脇谷 美佳子
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「おいしい全粒穀物シリーズ」の全粒穀物とは、外皮（ふすま）や胚芽、胚乳を取り除いていない丸ごとの穀物のこと。
本商品にはオーツ麦が最も多く使われ、３食＋おやつを「おいしい全粒穀物シリーズ」に置き換えると、１日で27.1グラムの食物繊維を摂取することができ、摂取基準値20グラムを大きく上まわる。全粒穀物の自然なおいしさを楽しみながら、食物繊維を手軽に摂取できる。
商品のラインナップは3種。ほどよい甘さでそのまま食べられる「オートミール フレーク」は、ザクザク食感で食べ応え満点。牛乳やヨーグルトをかけて食べると、忙しい朝にピッタリだ。
2つ目は、ご飯のようなモチモチ感が楽しめる「オートミール ごはん」。全粒穀物を米粒形に加工しているので、電子レンジで簡単に調理できる。昼食や夕食でご飯の置き換えに便利だ。
3つ目は、「オートミール ロールドオーツ」。一般的なオートミールと同様、クッキーなど自由なアレンジが楽しめる。
日清シスコのマーケティング部ブランドマネージャー・篠原鎮麻氏は、「2026年の新しい腸活のキーワードは“ファイバーマキシング”。実際、市場ではパスタやパン、クラッカー、栄養バーなど食物繊維を付加した商品が非常に増えている。世界的な市場規模としては、これからの10年で倍増の３兆円になると見込んでいる」と述べた。
■じつは食物繊維の摂取量が足りていない現代人の食生活
篠原氏は、「食物繊維は健康維持には欠かせない栄養素。いま、注目される大きな理由は“整腸作用”にあると考えている」と述べ、
「日本でも2025年に栄養素等表示基準値が引き上げられ、食物繊維の１日当たり摂取基準値が20グラムに設定された。しかし、実際の平均摂取量は基準値を満たしていないため、より効果的な摂取が求められている」と説明した。
「食物繊維に対する意識調査」（20〜69歳までの男女2,000名が対象、2026年日清シスコの独自調査）によれば、85.2％の人が「食物繊維を重要視している」と回答したものの、意識して摂取している人の割合は56.5％にとどまった。
また、「今より食物繊維を摂りやすくするには？」との質問の回答は、１位：価格が手頃であること（42.6％）、２位：味がおいしいこと（36.2％）、３位：普段食べている食品で手軽に食べられること（28.8％）という結果になった。
■カギは“チョイ足し”と“置き換え” ファイバーマキシングの実践法
トークショーでは、タレントの辻希美さんと、料理研究家で栄養管理士の関口絢子さんが登壇し、食物繊維クイズも行われた。
辻希美さんは、「こんな商品を待っていた！ ご飯より好き。１日に必要な食物繊維量20グラムがレタス６個分相当と知ってびっくり」と普段の食事では食物繊維が全然足りていないことに驚いた。
「10代の頃から食物繊維のことを意識してきたが、おいしい全粒穀物シリーズなら１日の必要摂取量を十分摂れる。忙しい朝でも手軽に摂れるのも嬉しい。家族みんなの健康を考えて、これから積極的に取り入れていきたい。
関口絢子さんは、「じつは、食物繊維はかなり意識していないと必要な量が摂れない。だからといって今までの食事を無理に変えるのは大変。手軽に効率的に摂取するコツは、普段の食事に『おいしい全粒穀物シリーズ」をチョイ足しやご飯の置き換え。しかも、今回の新商品は、これまでの全粒穀物のイメージをガラリと変えるくらいおいしい。特にオートミール フレークのザクザクの食感が楽しい」
日清シスコは2026年秋以降、新たな商品を投入予定だ。食物繊維は「意識して摂るもの」から「自然に摂れるもの」へ。“ファイバーマキシング”という新習慣が、これからの食卓を大きく変えていく可能性は高い。その第一歩として、日々の食事にどう取り入れるかが問われている。
テクニカルライター 脇谷 美佳子
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