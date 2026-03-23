明日24日(火)以降も、最高気温は全国的に平年より高い日が多く、雨でも極端な冷え込みはない見込みです。沖縄は25℃以上の夏日の日もあり、九州から関東では桜の開花・満開ラッシュになるでしょう。東京の桜の満開予想は25日(水)です。

季節先取りの暖かさ

明日24日(火)以降も、最高気温は全国的に平年より高い日が多いでしょう。沖縄では最高気温が25℃以上の夏日になる日が増える見込みです。九州から関東では、27日(金)から29日(日)を中心に20℃を超える地点が続出するでしょう。東京都心の20℃は4月下旬並みの暖かさで、桜の開花が一気に進みそうです。





仙台は15℃を超える日が増え、札幌は25日(水)から10℃を少し超えるくらいの日が続くでしょう。内陸を中心に朝晩は氷点下の冷え込みの所もありますが、昼間は春の暖かさを実感できそうです。積雪が多い所では雪解けが進みやすいため、大規模な雪崩や洪水など融雪災害にご注意ください。

九州から関東 桜の開花・満開ラッシュに

先週16日(月)に、高知と岐阜、甲府で桜(ソメイヨシノ)の開花発表があり、昨日22日(日)は前橋と横浜で桜が開花しました。九州から関東では、今週も桜の開花ラッシュとなりそうです。



満開予想は、岐阜が今日23日(月)、名古屋は24日(火)、高知と東京は25日(水)となっています。桜の満開日とは標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいい、一般的には咲き始めてから1週間程度で満開を迎えます。