ほぼ包丁なしで完成！豚肉×玉ねぎだけ、料理初心者が即リピする『豚こま卵とじ』
包丁をほとんど使わず、家にある調味料で手軽に作れるおかず。豚こまと玉ねぎを甘辛く煮て卵でとじるだけだから、料理初心者でも失敗しにくいのがうれしいところです。
ご飯にのせれば満足感のある丼になって、はじめての自炊にもぴったり。「親子」じゃなくて「他人」だけど、豚こまと卵の相性は抜群です！
『豚こまと玉ねぎの卵とじ』のレシピ
材料（2〜3人分）
豚こま切れ肉……250g
玉ねぎ……1/2個（約100g）
卵……3個
小麦粉……大さじ1
〈煮汁〉
水……2/3カップ
しょうゆ……大さじ2
みりん……大さじ1
砂糖……小さじ2
好みで七味唐辛子……適宜
万能ねぎの小口切り……適宜
作り方
（1）下ごしらえをする
玉ねぎは縦に幅5mmに切る。豚肉はボールに入れ、小麦粉をふってまぶす。別のボールに卵を割り入れ、菜箸で泡立てないようにかき混ぜて、30〜40回しっかりと溶きほぐす。
（2）煮る
フライパンに〈煮汁〉 の材料を入れて中火で煮立て、玉ねぎを加えて2分ほど煮る。豚肉をざっと広げ入れ、2分ほど煮て、色が変わったら全体の上下をざっくりと返す。
（3）卵でとじる
溶き卵の1/2量をフライパンの中央から回し入れ、1分ほど煮る。残りの溶き卵を回し入れ、半熟状になるまでフライパンを揺すりながら火を通す。器に盛り、好みで七味唐辛子をふって、万能ねぎを散らす。
甘辛味でご飯がすすむ、手軽な卵とじ。たんぱく質もしっかりとれて、お腹も心も満たされます♪
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。