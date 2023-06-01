ほぼ包丁なしで完成！豚肉×玉ねぎだけ、料理初心者が即リピする『豚こま卵とじ』

包丁をほとんど使わず、家にある調味料で手軽に作れるおかず。豚こまと玉ねぎを甘辛く煮て卵でとじるだけだから、料理初心者でも失敗しにくいのがうれしいところです。

ご飯にのせれば満足感のある丼になって、はじめての自炊にもぴったり。「親子」じゃなくて「他人」だけど、豚こまと卵の相性は抜群です！

『豚こまと玉ねぎの卵とじ』のレシピ

材料（2〜3人分）

豚こま切れ肉……250g

玉ねぎ……1/2個（約100g）

卵……3個

小麦粉……大さじ1

〈煮汁〉

水……2/3カップ

しょうゆ……大さじ2

みりん……大さじ1

砂糖……小さじ2

好みで七味唐辛子……適宜

万能ねぎの小口切り……適宜

作り方

（1）下ごしらえをする

玉ねぎは縦に幅5mmに切る。豚肉はボールに入れ、小麦粉をふってまぶす。別のボールに卵を割り入れ、菜箸で泡立てないようにかき混ぜて、30〜40回しっかりと溶きほぐす。

（2）煮る

フライパンに〈煮汁〉 の材料を入れて中火で煮立て、玉ねぎを加えて2分ほど煮る。豚肉をざっと広げ入れ、2分ほど煮て、色が変わったら全体の上下をざっくりと返す。

（3）卵でとじる

溶き卵の1/2量をフライパンの中央から回し入れ、1分ほど煮る。残りの溶き卵を回し入れ、半熟状になるまでフライパンを揺すりながら火を通す。器に盛り、好みで七味唐辛子をふって、万能ねぎを散らす。

甘辛味でご飯がすすむ、手軽な卵とじ。たんぱく質もしっかりとれて、お腹も心も満たされます♪

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）