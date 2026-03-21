「bend over backwards」の意味は？直訳は「体を後ろにそらす」だけど...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても、意味は通じません！

果たして、正解は？

正解は「全力を尽くす」でした！

「bend over backwards」は、「全力を尽くす」という意味のイディオムです。

ただ自分のために頑張るのではなく、他人のために無理をしてでも頑張るというニュアンスが強い表現です。

例えば、友人や家族、仕事のために特別なことをするときなどに使われますよ。

「I always bend over to help him, but he never does anything for me.」

（彼を手伝うためにいつも全力を尽くしているけど、彼は僕のためになにもしてくれない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。