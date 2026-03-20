文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「音現場から・ミキサー裏話」。番組の工場＝スタジオ、その周辺にまつわるさまざまな話題を技術部員がご紹介。番組やイベントの裏話も盛りだくさんです！

●3月20日（金）配信

何種類ものヘッドフォンを使っています。

仕事用にはやや高価で、音の良し悪しがはっきり分かるタイプのものを使用しています。周囲の音をできるだけ遮るため耳への圧迫が強く、長時間使うと耳が痛くなります。

野球中継で延長戦になったときは大変でした。同じ機種を買い替えながら、30年ほど使い続けています。

デスクのPCでradikoなどを聴くときは安価なインナーイヤータイプ、通勤時にはBluetoothの首掛けタイプも使いますが、主に使用しているのは有線タイプです。

電車内で有線ヘッドフォンを使っている人は少ないようですが、充電が不要でコスパもよく、個人的には気に入っています。

最近購入したのは骨伝導ヘッドフォンです。耳をふさがないので周囲の音がよく聴こえ、歩いているときも安全です。

ただ、音漏れがあるため電車内では使いにくく、騒音の多い場所では聴こえにくくなる欠点があります。折りたたみもできないので、ややかさばるのも困りものです。万人におすすめできるわけではありませんが、ジョギングなどをする方は一度試してみてはいかがでしょうか。

