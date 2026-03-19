【ニラックスブッフェ】「国産いちご」食べ放題コースがウェブ予約で10％オフ！《4月8日まで》

ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」では、2026年3月17日から4月8日まで、「国産いちご」が食べ放題で楽しめる特別コースの「10％オフキャンペーン」を実施しています。

クレープやクロッフルなどセルフアレンジも楽しい

期間中、各日数量限定で「国産いちご」が食べ放題で楽しめる特別コースが、春休みによりお得に楽しめるよう、ウェブ予約限定で10％オフキャンペーンを実施しています。

真っ赤に輝いて見た目もキュートな国産いちご。そのまま食べるもよし、また食べ放題ならではのアレンジで、より一層楽しく食べられます。

■いちごの楽しみ方の一例

・クレープ

セルフメイクスイーツで焼きたてが楽しめます。いちごとホイップクリームをたっぷりと盛り付けて。

・クロッフル

焼きたて熱々、サクサクふわふわ食感のクロッフルとも好相性。チョコソースを好みで加えれば、さらに満足度がアップしそう。

・マリトッツォ風

プチパンにホイップクリームといちごを組み合わせます。パンのほどよい塩気といちごの甘さがベストマッチです。

・ソフトクリーム

お口直しにさっぱりソフトクリームと合わせて。グラノーラなどをトッピングしてオリジナルパフェも楽しめます。

このほか、ブッフェでは色鮮やかなサラダやデリ、トッピングなど自分好みの味で楽しめるラーメンなど麺類も豊富に用意されています。

■実施店舗

【東北】

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

【関東】

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO−BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

【北陸・甲信越】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

【東海】

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

【関西】

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

【中国】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

【九州】

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

ブッフェ料理、にぎり寿司、飲茶などの料理と、いちごが食べ放題（ドリンクバー付き）のコース内容です。提供メニューや料金は各店で異なります。いちごの粒は個体差があります。

各店舗の料金はニラックス公式サイトの店舗検索で確認できます。

「10％オフキャンペーン」は前日の24時までに予約してください。各日の予約枠には制限があります。天候や仕入れ状況の影響によって提供されない場合があるほか、十分な提供が難しいと判断される際には、提供中止もしくは代替品の提案、内容変更となる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部