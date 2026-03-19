１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５６．４３ポイント（１．３９％）安の４００６．５５ポイントと反落した。終値で昨年１２月３１日以来の安値を更新している。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東情勢の混迷化がマイナス材料だ。中東情勢を巡っては、イスラエルとイランがエネルギー施設などを標的に攻撃を応酬。情勢が緊迫化する中、日本時間１９日早朝の時間外取引で、ＷＴＩ原油先物は一時、再び１００米ドル（１バレル）を突破している。インフレ高進が経済に与える影響も危惧された。また、米利下げ期待が後退する中、中国でも金融緩和が後ずれすると懸念されている。指数は下げ幅を徐々に広げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、産金・非鉄の下げが目立つ。中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が７．８％安、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が７．４％安、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が７．０％安、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が８．０％安、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が６．４％安、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が５．４％安で引けた。金や非鉄などの金属市況安が波及している。

ハイテク株も安い。コンデンサー関連材料の安徽銅峰電子（６００２３７／ＳＨ）が５．６％、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）と液晶パネルメーカーの南京中電熊猫信息産業集団（６００７７５／ＳＨ）がそろって４．６％、光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）が３．６％、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）と半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）がそろって３．５％ずつ下落した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、イーサネットスイッチチップ設計の蘇州盛科通信（６８８７０２／ＳＨ）が６．３％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．４％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。インフラ関連株、運輸株、不動産株、自動車株、医薬株、消費株、保険・証券株なども売られている。

半面、石油・石炭株は高い。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が５．９％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が５．２％、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が２．６％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が４．２％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が３．９％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が３．６％ずつ上昇した。公益株、銀行株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．２４ポイント（０．４７％）安の２６３．６２ポイント、深センＢ株指数が１３．０２ポイント（１．０５％）安の１２２３．４８ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）