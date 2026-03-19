ミスタードーナツ宇治抹茶シリーズ登場♡新食感ドら抹茶に注目

春になると楽しみになる、ミスタードーナツの宇治抹茶シリーズが今年も登場♡祇園辻利の宇治抹茶を使用した本格的な味わいに加え、今年は“どらやき風”の新作ドーナツも仲間入り。ふわむち＆もちもち食感と和素材の組み合わせで、贅沢なひとときを楽しめるラインアップです。抹茶好きさんはもちろん、和スイーツ好きにも見逃せない内容になっています♪

新登場♡ふわむち食感ドら抹茶

今年初登場の「ドら抹茶」は、どらやきをイメージしたふわむち食感が魅力。宇治抹茶の香りや苦み、旨みをしっかり感じられる生地に、和素材を組み合わせた贅沢な仕上がりです。

ドら抹茶 つぶあん華ホイップ



価格：テイクアウト334円／イートイン341円

北海道あずきあんと宇治抹茶ホイップをサンドし、黒みつのアクセントが効いた一品。

ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ



価格：テイクアウト345円／イートイン352円

宇治抹茶チョコでコーティングし、栗あんとホイップをサンド。キャンディングアーモンドの食感も楽しめます。

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進化したポン・デ・宇治抹茶

ポン・デ・ダブル宇治抹茶



価格：テイクアウト237円／イートイン242円

毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地も、今年はさらにやわらかく進化。抹茶の風味をより楽しめるラインアップになっています。

ポン・デ・ダブル宇治抹茶は、生地とチョコのダブル抹茶で濃厚な味わい。

ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風



価格：テイクアウト259円／イートイン264円

ホワイトチョコと抹茶クランチで、ザクザク食感とまろやかな甘さをプラス。

ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち



価格：テイクアウト270円／イートイン275円

あずきあんと抹茶わらびもちの和素材が重なり合う贅沢な一品。

販売期間は3月25日（水）～5月下旬（順次販売終了予定）。ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）で購入可能です。

毎年人気のシリーズだからこそ、気になるフレーバーは早めのチェックがおすすめです♡

春は抹茶ドーナツでご褒美時間♡

宇治抹茶の奥深い味わいと多彩な食感が楽しめる、今年のミスタードーナツ新作。ふわむち食感の新作から定番人気のポン・デまで、気分に合わせて選べるのも魅力です。

春のおやつタイムやちょっとしたご褒美に、季節限定の抹茶ドーナツをぜひ味わってみてください♪