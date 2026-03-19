日本に７失点大敗のフィリピン、２大会連続の女子W杯出場を決める！ POでウズベクに２−０勝利！【女子アジア杯】

日本に７失点大敗のフィリピン、２大会連続の女子W杯出場を決める！ POでウズベクに２−０勝利！【女子アジア杯】