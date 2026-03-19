日本に７失点大敗のフィリピン、２大会連続の女子W杯出場を決める！ POでウズベクに２−０勝利！【女子アジア杯】
オーストラリアで開催中の女子アジアカップは、来年のブラジル女子ワールドカップのアジア予選も兼ねている。
準決勝に進出した４チーム（日本、オーストラリア、韓国、中国）と、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフの勝者２チームが、世界行きのチケットを手にする。
プレーオフの第１試合が現地３月19日に行なわれ、ウズベキスタンとフィリピンが相まみえた。序盤からお互いに相手ゴールに迫るシーンを作るが、フィニッシュの精度が今ひとつでネットを揺らせず。試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、フィリピンがいきなり均衡を破る。47分、ガイの右サイドからのクロスに反応したビアードが、豪快なボレーシュートを叩き込んだ。
さらに52分、フィリピンが加点。再びガイのクロスから、今度はサウィッキがヘディングシュートを流し込む。
その後も果敢に攻撃を繰り出しながら、ウズベキスタンの反撃をシャットアウト。フィリピンが２−０で勝利した。
準々決勝では日本に０−７の大敗を喫したフィリピンだが、ウズベキスタン戦では攻守に安定した戦いぶりを見せ、２大会連続となる女子W杯出場を決めた。なお、プレーオフの第２試合は北朝鮮と台湾が対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
準決勝に進出した４チーム（日本、オーストラリア、韓国、中国）と、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフの勝者２チームが、世界行きのチケットを手にする。
プレーオフの第１試合が現地３月19日に行なわれ、ウズベキスタンとフィリピンが相まみえた。序盤からお互いに相手ゴールに迫るシーンを作るが、フィニッシュの精度が今ひとつでネットを揺らせず。試合はスコアレスで折り返す。
さらに52分、フィリピンが加点。再びガイのクロスから、今度はサウィッキがヘディングシュートを流し込む。
その後も果敢に攻撃を繰り出しながら、ウズベキスタンの反撃をシャットアウト。フィリピンが２−０で勝利した。
準々決勝では日本に０−７の大敗を喫したフィリピンだが、ウズベキスタン戦では攻守に安定した戦いぶりを見せ、２大会連続となる女子W杯出場を決めた。なお、プレーオフの第２試合は北朝鮮と台湾が対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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