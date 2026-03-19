ジャイアンツとのオープン戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）、米アリゾナ州で行われたジャイアンツとのオープン戦に先発で今季初登板した。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振3四死球の圧巻の内容。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）直後の快投に、ファンからは様々な声が上がった。

大谷は初回を5球で三者凡退とすると、2回には先頭ラモスに二塁打を打たれるも2奪三振で得点を与えず。3回には2四死球とやや乱れたが、ベイリーを緩いカーブで見逃し三振に仕留めるなどピンチを脱した。5回もマウンドに上がり、打者1人を打ち取って降板。観客は立ち上がって拍手を送った。

大谷はWBCでは打者に専念。ベネズエラとの準々決勝前にはWBCでの登板の可能性を問われ、「今のところはない。それが球団との約束でもありますし、快く送り出してくれた球団に対しての誠意じゃないかなという部分もある」と話していた。

侍ジャパンは14日（日本時間15日）の準々決勝で敗退。失意4日後の快投には、X上のファンからも様々な声が上がった。

「こんな投球してくれるならWBCでも投げてほしかったよ」

「大谷さんの仕上がりがあまりにも良すぎて たらればだけど、もしWBCで投げられたらって考えてしまう」

「もし大谷さんが投げてたらベネズエラに勝ってたかな」

「大谷翔平がWBCで投げてたらなぁ…って思うのは止めておこう」

「今年はどんだけ投げて、どんだけ打ってくれるんやろ？ ワクワク…！」

大谷はWBCで4試合出場。13打数6安打で打率.462、3本塁打、7打点、OPS1.842をマークし、「オールWBCチーム」に日本勢で唯一選出された。



（THE ANSWER編集部）