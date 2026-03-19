床にポツンと落ちている、金髪のウィッグ…かと思いきや、実はモルモットの後ろ姿。あまりにもフサフサ艶やかな毛並みにSNSでは「二度見した」など驚きの声が上がっている。



【写真】前から見るとつぶらな瞳がカワイイですね

話題となったのは、モルモットのディカプリオくん。飼い主である、はるっこさん（@kmmrkmkm）さんが撮影した写真に写るモルモットは、綺麗なセンター分けで、まるでタイタニックで主演を演じた頃のレオナルド・ディカプリオのよう。Ｘの投稿は大きな反響を呼び、投稿は5.3万いいねを集めた。はるっこさんに話を聞いた。



――撮影された状況は？



はるっこさん： ディカプリオをお迎えして、SNSで紹介する写真を撮ろうと思い撮影しました。ブラッシングをしてクッションの上に乗ってもらったところ、毛が広がってまるでウィッグが落ちているように見えて、「これは面白い！」と思い撮影しました。



――普段からこんなにフサフサなのですか？



はるっこさん：はい、普段からとても長い毛でフサフサしています！歩くと毛が広がって、床にふわっと落ちているように見えることもあるんですよ。 触るとウィッグのようにサラサラしていて、ブラッシングをするとさらに艶が出ます。



――「ディカプリオ」というお名前の由来は？



はるっこさん：最初にペットショップで見かけたとき、長い毛と雰囲気がどこか人間のようにも見えて「プリンスみたいだな」と感じたんです。その時すでにに私の中で「プリンス＝若い頃のレオナルド・ディカプリオ」というイメージが浮かび、お迎えする前から心の中でディカプリオと呼んでいました（笑）。



――他にも、可愛いなと感じるエピソードはありますか。



はるっこさん：前から見るとつぶらな目でこちらを見てくるところがとても可愛いです。 以前、廊下で写真を撮ろうとしたときに、水槽の金魚を不思議そうに眺めている姿を見せてくれたのもたまらなく可愛かったです！



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SNSでは「本当に圧倒的ビジュ！」「げっ歯類界隈に現れたニュースター」「猫派なのに初めてげっ歯類に惹かれた」「撫でくり回したくなるビジュ！」などの反響が集まった。美しすぎる毛並みを持つプリンスの姿に、今後も多くの人が虜になりそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）