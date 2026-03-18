「大人が子供と戦っているよう」「アジアの中で群を抜いている」“日韓戦”４−１快勝で決勝進出！なでしこJの強さに中国ファンが茫然「我々は決勝に進んでも勝ち目がなかっただろう」【女子アジア杯】
３月18日に開催された女子アジアカップの準決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンが韓国と対戦。４−１快勝してファイナルに駒を進めた。
キックオフ直後からゲームの主導権を握った日本は15分に先制する。敵陣ボックス内でボールを奪った長野風花のラストパスを植木理子がワンタッチで押し込んだ。さらに25分には、浜野まいかが強烈なシュートでニアサイドを撃ち抜いて追加点を奪う。
後半に入っても攻撃の手を緩めない。75分には途中出場の谷川萌々子の右CKに反応した熊谷紗希が豪快なヘディングシュートを叩き込んでチーム３点目を奪う。
その３分後にはカン・チェリムに右足のシュートを決められ、今大会初失点を喫する。それでも81分に敵陣ボックス手前の左でフリーになった千葉玲海菜が左足でダメ押し弾を挙げた。
この結果に、準決勝でオーストラリアに敗れた中国のファンも注目。同国メディア『直播吧』のコメント欄には以下のような声が寄せられている。
「完全に圧倒した」
「我々は決勝に進んでいても勝ち目がなかっただろう」
「アジアの中で群を抜いている」
「日本は強すぎる」
「どうやったら日本に勝てるんだ？」
「今の日本代表には海外でプレーしている選手が22人もいる」
「大人が子供が戦っているようだ」
開催国オーストラリアとの決勝戦は日本時間で21日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日韓戦で植木理子が先制弾、浜野まいか追加点ゲット！
キックオフ直後からゲームの主導権を握った日本は15分に先制する。敵陣ボックス内でボールを奪った長野風花のラストパスを植木理子がワンタッチで押し込んだ。さらに25分には、浜野まいかが強烈なシュートでニアサイドを撃ち抜いて追加点を奪う。
その３分後にはカン・チェリムに右足のシュートを決められ、今大会初失点を喫する。それでも81分に敵陣ボックス手前の左でフリーになった千葉玲海菜が左足でダメ押し弾を挙げた。
この結果に、準決勝でオーストラリアに敗れた中国のファンも注目。同国メディア『直播吧』のコメント欄には以下のような声が寄せられている。
「完全に圧倒した」
「我々は決勝に進んでいても勝ち目がなかっただろう」
「アジアの中で群を抜いている」
「日本は強すぎる」
「どうやったら日本に勝てるんだ？」
「今の日本代表には海外でプレーしている選手が22人もいる」
「大人が子供が戦っているようだ」
開催国オーストラリアとの決勝戦は日本時間で21日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日韓戦で植木理子が先制弾、浜野まいか追加点ゲット！