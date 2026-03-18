女優の北野きいが、3月15日、自身のInstagramを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告し、女子高生風のまるで制服のような姿を披露し、ファンから驚きの声があがっている。

北乃は《本日、35歳になりました。10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。今から40代が楽しみだ。 たくさんの「おめでとう！」をありがとうございます。》と投稿。

グレーのプリーツミニスカートに黒っぽいハイソックスに黒のダウンジャケットを羽織り、お祝いの花束を手に街中を歩くショットを披露した。見た目が女子高生のようで、コメント欄にはファンから誕生日を祝福する声とともに歓喜の声があがっている。

《見た目が女子高生ですね 35歳には見えませんよ》

《35歳とは信じられません》

《めっちゃかわいい！ミニスカとハイソックス似合っている！》

年齢を感じさせないビジュアルに称賛が集まった北乃だが、近年は “すっきりビジュ” も話題になっていた。

2024年11月に朝の情報番組『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系）に出演した際に、Xでは《北乃きい痩せたね》《顔変わった？誰かわからなかった》などといった投稿がみられた。

芸能記者は当時、こう話していた。

「以前より、顔まわりが細くなった印象です。また、もともと北乃さんは目鼻立ちがはっきりしていましたが、アイラインを強調し、やや濃いめのリップだったため、目を引いたのだと思われます。

2000年代の北乃さんは、ショートカットでナチュラルメイクの印象が強いです。彼女の顔を思い浮かべる際、当時のビジュアルをイメージする人も多いのでしょう。

『旅サラダ』では、セミロングで、より顔立ちが強調されるメイクだったため、一瞬、別人に見えた視聴者もいたのかもしれません」

また、2024年5月に『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）に出演した際は、Xで《少しふっくらした》といったコメントが見られた。

そして、今回は女子高生風のビジュアルだ。

「写真を見ると確かに女子高生にも見えますし、違和感があまりないですね。北乃さんは、比較的クセのないタイプの顔ですから、メイクや服装、役どころでがらりと印象が変わるようです。まさに “カメレオン女優” というわけです」（芸能ジャーナリスト）

“ビジュ変” がたびたび話題にのぼる北乃。次はどんな顔を見せてくれるのだろうか。