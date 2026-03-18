ハーマンインターナショナルは、ポータブルBluetoothスピーカー「JBL Grip」の新色として「ピンク」「ターコイズブルー」を追加し、3月26日に発売する。直販価格は13,970円。既存のブラック、ホワイト、パープル、ブルー、レッドに新色2色が加わり、計7色展開となる。

ピンク

ターコイズブルー

「Grip」は、エナジードリンクのスマート缶を思わせる縦型のコンパクト筐体を採用したポータブルBluetoothスピーカー。昨年9月の発売以来、持ち運びやすさと音質を両立したモデルとして展開しており、今回、春らしいワントーンカラーのピンクとターコイズブルーを追加する。

ユニット構成は43×80mmの長円形フルレンジユニット1基と、対向配置のデュアル・パッシブラジエーター2基。小型ながら低音感を高めたほか、スピーカーの振幅をリアルタイムで最適化する音質強化技術「AI Sound Boost」を搭載し、小音量時でも痩せにくく、大音量時でも歪みを抑えたクリアな再生を図った。

BluetoothはVer.5.4で、LE Audioに対応。対応コーデックはSBC、AAC、LC3。ワイヤレスステレオモードや複数台同時再生を可能にする「Auracast」にも対応する。専用の「JBL PORTABLE」アプリを使えば、イコライザー設定やアンビエントライトの輝度、ライティングパターンなども調整できる。

防塵防水性能はIP68準拠で、屋内外を問わず使いやすい仕様。再生時間は通常時で約12時間、Playtime Boost使用時で最大14時間。背面には柔らかく光るアンビエントライトも備える。

外形寸法は64×65.2×152.5mm(幅×奥行き×高さ)、質量は約0.39kg。バッテリー容量は17.28Wh(3.6V/4,800mAh相当)。付属品はクイックスタートガイド、保証書兼安全シートで、充電用USBケーブルは同梱しない。