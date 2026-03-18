主婦のayanoi_83さんの漫画がインスタグラムで900以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

予期せぬタイミングで、子どもから受ける打撃の数々。子育て中の日常生活における「痛いあるある」を描いた作品に、読者からは「ピンポイント攻撃、痛いのよね」「悪気がないというタチの悪さ」「かかと落とし、恐怖すぎる…」などの声が上がっています。

避けられない…子どもの無邪気な一撃

ayanoi_83さんは、インスタグラムで作品を発表しています。ayanoi_83さんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ayanoi_83さん「子どもたちの写真や動画を整理していたとき、『かわいい！』『絵にして残したい！』と思った1コマを描いてみました」

Q.お子さんから思わぬ打撃を受けたとき、率直にどのように感じますか。

ayanoi_83さん「悪意がない年齢のときは、怒りをぶつける相手がいないので静かに痛みに耐えるしかなく…。近くに痛みや悔しさに共感してくれる人もいなかったので、悲しかったです。年齢が上がってきてからは、買い物中のショッピングカートが特にイラッとします（笑）。周囲の人に当たったら大変なので注意しますが、その際怒りの感情も加わって怒鳴ってしまい、後で自己嫌悪…までがセットです」

Q.どれも痛そうですが、最も痛いのはどのエピソードですか。

ayanoi_83さん「どれも不意を突かれるので痛いですが、強いて挙げるなら『めだまぽっとん』はとても怖いです。いつも直前で子どもの動きに気付いて、間一髪で眼球へのかかと落としは避けられていますが…。それでも目に当たっているので、しばらく目が開かず、視界がぼやけて本気で涙が出ます」

Q.作中のエピソード以外にも、「子育て中の痛いあるある」はありますか。

ayanoi_83さん「息子が小さい頃、膝に座らせていたらお尻でピョンピョンし始めて、私の顎に下から頭がぶつかったことがあります。歯がガチーンとなって舌をかみました。

今でも顔面に頭突きをされることはあり、私はよく鼻血を出しています」

Q.ちなみに打撃系以外で、お子さんから受けたことがある「痛み」は何ですか。

ayanoi_83さん「スーパーのレジで『ママは〇〇歳だよね！』『ママの体重は〇〇キロでしょ？』などと大声で言われたことです。『なぜ、今？』『それ、今聞くこと？』って思いました。人がたくさんいる前では答えたくないので、『後でお話ししようね〜』と何とか誤魔化してその場をしのぎましたが、内心ではとてもイライラしていました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ayanoi_83さん「多くの親御さんから共感していただける意見が多かったです。『下からアッパー』『脇腹ドロップキック』など、皆さんの『痛いあるある』も教えていただき、私も共感できて楽しかったです」