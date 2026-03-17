体が大きくなっても入りたい！ 箱にハマってジタバタ

YouTubeチャンネル「こたくん」では、ティッシュの箱に入って遊ぶ子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「箱の中でジタバタする姿がかわいすぎる」の声が続出しました。

【画像5枚】「あれ？ 狭いニャ…？」これが、ティッシュ箱にハマる子猫さんです！カワイイ〜♪

注目を集めたのは「もーギリギリだと思うけど まだティッシュ箱に入って遊びたい子猫のこたつです」という動画。ティッシュの空き箱に入って遊ぶこたつ君の様子からスタートします。成長して少し体が大きくなっても、どうしてもティッシュ箱に入りたいこたつ君。箱にもぐり込むも、途中で体がハマってしまい、足をジタバタさせます。

見かねた飼い主さんがそっと手助けをすると、器用に体をくねらせて、なんとか脱出に成功しました。

「出られないニャー」 ティッシュ箱への愛が止まらない

それでもティッシュ箱が大好きなこたつ君は、また箱にダイブ。「あれ？ 出られないニャー」と、ティッシュの取り出し口から顔をのぞかせます。手をパタパタさせて、飼い主さんに助けを求める様子は愛らしいですね。

脱出に成功したこたつ君ですが、小さな頃から遊んできたティッシュ箱への愛は止まりません。近くにあったボールには目もくれず、再び箱にもぐり込んでしまいました。

箱に何度もハマってしまう子猫の様子に、「ジタバタする姿がかわいすぎてずっと見ていられる」「家族のアイドルですね！」とたくさんの推しコメントが寄せられました。こたつ君のやんちゃな遊びっぷりに多くの人が癒やされているようです。