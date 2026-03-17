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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説、ウォーレン・バフェット氏がS&P500を全売却した衝撃の理由と「最高の買い場」を待つ戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「資産運用してる全ての人にとっての警告！バフェット氏が残した最後の警告について紹介します！」と題した動画で、「投資の神様」として知られるウォーレン・バフェット氏が引退を前に、過去3年間で持ち株を大量に売却し、約60兆円もの現金を積み上げている事実について解説した。



宮脇氏によると、バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイは、過去12四半期（3年間）にわたって株を売り越し続けており、現金保有額は最大で4000億ドル（約60兆円）に達している。売却された銘柄にはアップルやAmazon、バンク・オブ・アメリカなどが含まれ、S&P500のETFに至っては完全に手放したという。



この行動の背景には、現在の市場が極端に割高であるというバフェット氏の判断があると宮脇氏は分析する。バフェット氏は「今の価格が高すぎるから買わないだけ」とコメントしており、その根拠として2つの「恐怖指標」が挙げられる。



一つは、株式市場の時価総額をGDPで割った「バフェット指標」で、現在は230%と過去最高水準にある。バフェット氏自身は120%を超えると割高と見なしており、市場の過熱感は明らかだ。

もう一つは、景気循環調整後の株価収益率を示す「シラーPER」で、現在の数値である40は、ドットコムバブル期以来の歴史的な高さだという。



一方で、バフェット氏はこの3年間、不動産は一つも売却していない。宮脇氏は、不動産の流動性の低さが感情的な売買を防ぎ、「強制的に長期保有」させる効果があると説明。これが結果的に高いリターンを生む要因となり得るとのバフェット氏の見解を紹介した。



最後に宮脇氏は、「バフェット氏の戦略は、割高な市場では投資を控え、積み上げた現金を短期米国債で運用し、リスクフリーで利益を得ながら暴落後の最高の買い場をじっと待つことだ」と結論付け、動画を締めくくった。