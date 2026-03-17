「キラキラネームは親からの最初の暴力にもなる？」忖度なしの痛快コメントにスカッとする【作者に聞く】
【漫画】キラキラネームの人生は…!?本編を読む
昨今の社会問題に対し、忖度のない鋭い言葉で切り込むコメンテーターのエンドウさん。洋介犬(@yohsuken)さんが描く『反逆コメンテーターエンドウさん』は、世の中の理不尽をぶった斬る爽快さが読者に深く響いている。
■忖度なしのコメントが救う「言えない」気持ち
本作のコンセプトは「こんなコメンテーターがひとりくらいいてもよいのでは」という願いだ。メディアが今の若者をひとくくりにして「心が病んでいる」と決めつければ、エンドウさんは「昔から少年犯罪はバリバリにあった」と即座に否定する。
集団いじめの問題でも、その視点は鋭い。学校側が「被害者の心のケアにつとめる」と定型文のようなコメントを出せば、エンドウさんは「足りない」と一蹴する。「治療すべきは、あんな残虐な行為を平気でしでかした加害者の方」という言葉は、隠蔽体質の組織に風穴を開けるものだ。
こうしたエンドウさんの人気の理由は、鋭さだけではない。私生活では愛妻家であり、私服がひどいといった人間味のあるギャップも、読者の心を掴むポイントとなっている。
■キャラクターが独り立ちする「アドリブ」の魔法
作者の洋介犬さんによれば、エンドウさんの外見は評論家の須田慎一郎さんがモチーフだ。中身は古代中国の政治家をイメージしているが、実はきっちりとした筋書きがあるわけではないという。テーマに沿ってキャラがどう答えるか、アドリブで出た結果を整理して描いているのだ。
「作者の思想を言わせているだけ」という批判に対し、洋介犬さんは「彼が作者の意見と真逆のことを言い出すことも多い」と語る。キャラの思想は作者とイコールではなく、シミュレーションから生まれる予測不能な反論こそが本作の魅力なのだ。
制作において最も苦労するのは、セリフの削ぎ落としだ。直感的にわかる言葉にするため、第一稿からセリフ量を3割は削っている。議論の目的は「どちらかの勝利」ではなく「みんなにとってよい結論が出ること」だとエンドウさんは説く。多種多様な意見に触れ、研磨していく。そんな真の議論の場を、エンドウさんは今日も提供し続けている。
取材協力：洋介犬(@yohsuken)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。
昨今の社会問題に対し、忖度のない鋭い言葉で切り込むコメンテーターのエンドウさん。洋介犬(@yohsuken)さんが描く『反逆コメンテーターエンドウさん』は、世の中の理不尽をぶった斬る爽快さが読者に深く響いている。
■忖度なしのコメントが救う「言えない」気持ち
本作のコンセプトは「こんなコメンテーターがひとりくらいいてもよいのでは」という願いだ。メディアが今の若者をひとくくりにして「心が病んでいる」と決めつければ、エンドウさんは「昔から少年犯罪はバリバリにあった」と即座に否定する。
こうしたエンドウさんの人気の理由は、鋭さだけではない。私生活では愛妻家であり、私服がひどいといった人間味のあるギャップも、読者の心を掴むポイントとなっている。
■キャラクターが独り立ちする「アドリブ」の魔法
作者の洋介犬さんによれば、エンドウさんの外見は評論家の須田慎一郎さんがモチーフだ。中身は古代中国の政治家をイメージしているが、実はきっちりとした筋書きがあるわけではないという。テーマに沿ってキャラがどう答えるか、アドリブで出た結果を整理して描いているのだ。
「作者の思想を言わせているだけ」という批判に対し、洋介犬さんは「彼が作者の意見と真逆のことを言い出すことも多い」と語る。キャラの思想は作者とイコールではなく、シミュレーションから生まれる予測不能な反論こそが本作の魅力なのだ。
制作において最も苦労するのは、セリフの削ぎ落としだ。直感的にわかる言葉にするため、第一稿からセリフ量を3割は削っている。議論の目的は「どちらかの勝利」ではなく「みんなにとってよい結論が出ること」だとエンドウさんは説く。多種多様な意見に触れ、研磨していく。そんな真の議論の場を、エンドウさんは今日も提供し続けている。
取材協力：洋介犬(@yohsuken)
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