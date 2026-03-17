ツーハッチMiSEL登場♡響かないのに盛れるシームレスブラ＆ショーツ

インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、快適さと美しいバストラインを両立した新作インナー「MiSEL（ミセル）シームレス ノンワイヤーブラ＆ショーツ」が登場します。2026年3月11日（水）12:00より販売スタート。近年人気のシームレスブラの着け心地はそのままに、自然なボリュームアップや谷間メイクも叶える新設計が魅力です。春夏の薄着シーズンでもラインが響きにくく、毎日のコーデを快適にサポートしてくれる注目アイテムです♡

ノンワイヤーで＋2カップ盛り

MiSELの大きな魅力は、ノンワイヤーながらボリュームアップを叶える独自設計。

肉厚の立体パッドを内蔵することで、バストを下からしっかり持ち上げ、自然な丸みと＋2カップのボリューム感を演出します。

さらに脇部分は二重構造になっており、寄せたお肉を逃がさずしっかりホールド。ノンワイヤーならではの軽やかな着け心地と、谷間メイクを両立しています。

カップ浮きやズレが起きにくく、きれいなシルエットを長時間キープできるのもポイントです。

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響かないシームレス設計

MiSELは、薄手トップスや白Tシャツにも対応するフラット設計。裾は切りっぱなし加工、さらにアンダーゴムをなくした仕様で、肌に溶け込むようなフィット感を実現しています。

タイトなトップスやワンピースを着ても下着のラインが出にくく、春夏ファッションにぴったり。

背面ストラップは取り外し可能な3way仕様で、コーディネートに合わせた着用が可能です。チラ見せスタイルにも対応できるバイカラーストラップなど、ファッション性の高さも魅力です。

MiSELブラ＆ショーツ詳細

ひびかないブラ MiSEL-ミセル- シームレス ノンワイヤーブラ＆ショーツ

ブラ単品 価格：2,980円／ショーツセット 価格：4,280円

セットショーツもシームレス仕様のため、パンツやスカートのラインに響きにくい設計。タイトなボトムでもすっきりとしたシルエットを叶えてくれます。

サイズ：S／M／L／SG／MG／LG／XL（カラー：ブラック／キナリ／アイスブルー／ライトベージュ／ヌードベージュ／ネイビー）

春夏コーデを快適に

ツーハッチの新作「MiSEL」は、ノンワイヤーの快適さと美しいバストメイクを両立したシームレスブラ。白Tや薄手トップスでも響きにくい設計で、春夏コーデをより快適に楽しめます。

さらに3wayストラップや豊富なカラーバリエーションなど、ファッション性も魅力♡デイリー使いしやすいインナーを探している方は、ぜひチェックしてみてください。