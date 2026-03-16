Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。レギュラーシーズンも残り2週間。いよいよ上位6チームまでのセミファイナルシリーズ進出争いも大詰めだ。

【映像】渋谷ABEMAS VS TEAM雷電 ボーダーライン上の激戦

なんといっても注目はリーグ6位の渋谷ABEMASと、同7位のTEAM雷電による直接対決。今後の展開次第では4〜7位までが激戦になる可能性もあるが、1つの順位が天国と地獄という6位と7位の対決は、緊張感がまるで違う。どちらもポイントを伸ばすか、それとも明暗分かれるか。

【3月16日第1試合】

EX風林火山・勝又健志（連盟）個人36位 ▲338.2

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人12位 ＋210.4

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人25位 ▲92.3

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）個人18位 ＋50.1

【3月13日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋867.8（112/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋762.8（114/120）

3位 BEAST X ＋563.4（114/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋11.7（112/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲5.9（114/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲147.2（114/120）

7位 TEAM雷電 ▲173.3（114/120）

8位 EARTH JETS ▲585.8（116/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲613.9（114/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲679.6（112/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

