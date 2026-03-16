ファミマより「春の彩りサラダ」3月17日一挙登場 「あと1品」に活躍する5種
【モデルプレス＝2026/03/16】ファミリーマートでは、「明太子」や「たまご」を使った「春の彩りサラダ」5種類を、2026年3月17日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
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全国で順次発売の「春の彩りサラダ」は、ランチや夕食の「あと1品」として手軽に栄養バランスと華やかさをプラスできるラインアップを展開する。手軽な小容量サイズから食べ応えのあるパスタサラダまで、税込268円から420円の価格帯で展開していく。
野菜とパスタが一緒に食べられるパスタサラダからは「青じそ香る 博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」が登場。青じそを絡めた麺に大根やキャベツなどの野菜、明太子、蒸し鶏を合わせ、和風ドレッシングで仕上げている。もうひとつの「たまごとツナのパスタサラダ」は、パセリマヨネーズで和えた麺にゆでたまごとたまごサラダ、ツナを乗せ、タルタルソース風のドレッシングで濃厚な味わいを実現した。
また、もう1品欲しい時に重宝する「ちょいデリ」サイズには、ポテトサラダに明太子を練り込みクリームチーズを添えた「明太クリームチーズのポテトサラダ」と、チーズのコクとブラックペッパーが食欲をそそる「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」が揃う。さらに、定番の「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」も、隠し味に昆布茶を使用して明太子の風味を際立たせ、おいしくリニューアルして登場する。（modelpress編集部）
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◆手軽に栄養バランスと華やかさをプラス
全国で順次発売の「春の彩りサラダ」は、ランチや夕食の「あと1品」として手軽に栄養バランスと華やかさをプラスできるラインアップを展開する。手軽な小容量サイズから食べ応えのあるパスタサラダまで、税込268円から420円の価格帯で展開していく。
◆全5種類のバリエーション豊かな味わい
野菜とパスタが一緒に食べられるパスタサラダからは「青じそ香る 博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」が登場。青じそを絡めた麺に大根やキャベツなどの野菜、明太子、蒸し鶏を合わせ、和風ドレッシングで仕上げている。もうひとつの「たまごとツナのパスタサラダ」は、パセリマヨネーズで和えた麺にゆでたまごとたまごサラダ、ツナを乗せ、タルタルソース風のドレッシングで濃厚な味わいを実現した。
また、もう1品欲しい時に重宝する「ちょいデリ」サイズには、ポテトサラダに明太子を練り込みクリームチーズを添えた「明太クリームチーズのポテトサラダ」と、チーズのコクとブラックペッパーが食欲をそそる「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」が揃う。さらに、定番の「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」も、隠し味に昆布茶を使用して明太子の風味を際立たせ、おいしくリニューアルして登場する。（modelpress編集部）
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