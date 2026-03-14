PEACH JOHN春の新作♡ナイスバディブラにサクラ＆ミモザ登場

人気ランジェリーブランドPEACH JOHNから、売上No.1※ブラシリーズ「ナイスバディブラ」に春らしい新色が登場しました。今回追加されたのは、やさしい桜カラーの“サクラ”と、明るく華やかな“ミモザ”。さらに、ラメ糸入りレースが印象的な新デザイン「ナイスバディブラブライトフラワー」も同時発売され、春のランジェリー選びをより楽しくしてくれるラインナップが揃いました♡※PEACH JOHN内2025年1月1日～12月31日の販売実績

春色が可愛いナイスバディブラ



透け感のある編み柄とサテン調素材のコントラストが印象的なストレッチラッセルレースを贅沢に使用した「ナイスバディブラ」シリーズ。

今回登場した“ミモザ”は、ホワイトをベースにイエローの濃淡とグリーンで描かれた水彩画調の花柄が爽やかなデザイン。

“サクラ”はライトピンクをベースに、中心を濃いピンクで描いた桜柄が春らしいやさしい雰囲気を演出します。

ナイスバディブラは、PEACH JOHNが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を目指して設計された人気ブラ。

サイズごとに厚みを変えたカップが自然なボリュームをプラスし、ぷるんと柔らかな美しいバストラインをメイクします。

ナイスバディブラはA～Gカップ、アンダーバストは65・70・75・80を展開し、AカップとUB60は通販限定、UB80はC・D・Eカップのみとなります。

価格は3,900円。カラーはミモザ・サクラを含む全10色です。

セットで楽しめるナイスバディショーツはサイズS・M・Lで価格1,800円。ナイスバディソングはサイズS/M・M/Lで価格1,800円。

ナイスバディサニタリーはサイズS・M・Lで価格2,100円となり、一部カラーのみ展開されています。

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華やかなブライトフラワーシリーズ



同シリーズからは、ラメ糸入りの刺しゅうレースを使用した新デザイン「ナイスバディブラブライトフラワー」も登場。

曲線的なフラワー柄が印象的で、華やかさの中にフェミニンな雰囲気を感じさせるデザインです。

カップサイドにはタックを寄せたチュールを重ねることでアクセントをプラスし、カップ面積を引き締めて華奢な印象を演出。

さらにフロント下辺には軽やかなチュールフリルをあしらい、ロマンティックな雰囲気を引き立てています。

サイドベルトにはストレッチレースを使用し、スカラップ仕様で後ろ姿まで美しく仕上げました。

ナイスバディブラブライトフラワーはA～Gカップ、アンダーバスト65・70・75・80を展開し、Aカップは通販限定。価格は3,900円です。

セットアイテムとしてナイスバディショーツブライトフラワーはサイズS・M・Lで価格1,800円、ナイスバディソングブライトフラワーはサイズS/M・M/Lで価格1,800円をラインナップ。

さらに、ブライトフラワースリップはサイズS・M・Lで価格3,900円。ワンピースやドレスのインナーとしてだけでなく、1枚でフェミニンなルームウェアとしても楽しめるアイテムです。

カラーはグリーン・ブラック・ブルーの全3色展開となっています。

春気分を高める華やかランジェリー

PEACH JOHNの人気シリーズ「ナイスバディブラ」は、春らしい新色と華やかな新作デザインが加わり、さらに魅力的なラインナップに。

美しいバストラインをメイクする機能性と、気分を高めてくれるデザイン性を兼ね備えたランジェリーは、毎日のコーディネートをより楽しくしてくれます♡

春の新しいランジェリーとして取り入れて、軽やかな気分でおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。