リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「お城がいいね」が、「2026年ユーザーが選んだベスト・オブ・お城」を発表しました。

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調査は2025年12月23日から2026年1月20日にインターネットで実施。アプリ「戦国村を作ろう！」「戦国村を作ろう2」「戦国村を作ろう3」「戦国鷹（タカ）狩」「戦国クイズ」のユーザー178人から有効回答を得ています。

3位は「小田原城」（神奈川県小田原市）で、15票でした。北条早雲ら「北条五代」が居城とし、上杉謙信、武田信玄からの攻撃を退けたことでも知られ、回答者からは「上杉謙信や武田信玄の攻勢を退けたから」「強いから」といった、城の強固さについてのコメントが多く寄せられたとのことです。

2位には「松本城」（長野県松本市）がランクイン。17票獲得しました。漆塗りの黒壁に覆われた「漆黒のお城」としても知られるため、回答では「黒くてかっこいいから」「美しい」といった声があったということです。

そして、1位は「姫路城」（兵庫県姫路市）で、23票でした。白い城壁が特徴的で「白鷺城」とも呼ばれる城です。そのため、「白色だから」といった声のほか、「美しいから」「かっこいい」など城の見た目についての回答が集まったとのことです。