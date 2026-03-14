ICEx中村旺太郎、ギャップで魅せる新境地 初冠番組で新たな気づき「普通の胸キュンも…」【「愛されICExの作り方」インタビューVol.7】
【モデルプレス＝2026/03/14】8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）による冠番組「愛されICExの作り方」（BSフジ／毎週月曜24：00〜）。モデルプレスでは、各メンバーにスポットを当てたインタビューを配信する。Vol.7は中村旺太郎（なかむら・おうたろう／21）が登場。
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
一番印象に残っているのは、バレンタインの回ですね。 それまでの自分は、どちらかというと「面白い」ポジションにいることが多かったと思うんですが、この回では、変にひねらず、まっすぐな“胸キュン”を表現できたなと感じています。セリフの言い回しやニュアンス、会話の流れが不自然じゃないかなどを考えながら脚本を書く時間も楽しかったです。
― 番組で恋愛シチュエーションに挑戦する自分自身について、改めて気づいたことはありましたか？
自分ではずっと、笑いを取るキャラクターだと思っていたんです。でも今回いろいろなシチュエーションに挑戦する中で、「あれ、普通の胸キュンも意外とできるんだな」って（笑）。ようやく自分でも、そこに気づけた気がします。
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
山本龍人ですね。 この前、YouTubeチャンネル名を決める企画をやったときに、いろんな案が出て最終的に多数決になったんですが、ある案に手を挙げたのが龍人だけだったことがあって。そのあと「俺、ずれてるのかな…」ってずっと凹んでいて（笑）。 でもメンバーみんなが「ずれてないよ」って自然に囲んでいて、その光景を見て「本当に愛されてるな」と思いました。 完全にお姫様ポジションですね。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
滑舌でその日のコンディションが分かるところ、ですかね（笑）。 治したくて外郎売を読んだり、舌のトレーニングもしているんですけど、なかなか上達しなくて…。でも、そこも含めて自分では可愛いポイントだと思っているので、ぜひ愛してください（笑）。 ファンの皆さんには「今日はコンディションどうかな？」って注目してもらえたら嬉しいです。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
僕自身、グループ活動をすることが昔からの夢でした。長年続けてきて、ようやく叶った夢でもあります。 やっぱり努力を続けることは大前提ですが、その「努力の方向」が合っているかどうかを考えることも、すごく大事だと思っています。間違った方向で頑張り続けても、正しい努力をしている人との差はどうしても出てしまう。だからこそ、いろんなことを試しながら、自分に合った努力の仕方を見つけていってほしいですね。 応援しています。
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
中村旺太郎：2004年4月27日生まれ、愛知県出身
（modelpress編集部）
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
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【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
◆「愛されICExの作り方」
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
◆中村旺太郎「脚本を書く時間も楽しかった」胸キュン挑戦の裏側
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
一番印象に残っているのは、バレンタインの回ですね。 それまでの自分は、どちらかというと「面白い」ポジションにいることが多かったと思うんですが、この回では、変にひねらず、まっすぐな“胸キュン”を表現できたなと感じています。セリフの言い回しやニュアンス、会話の流れが不自然じゃないかなどを考えながら脚本を書く時間も楽しかったです。
― 番組で恋愛シチュエーションに挑戦する自分自身について、改めて気づいたことはありましたか？
自分ではずっと、笑いを取るキャラクターだと思っていたんです。でも今回いろいろなシチュエーションに挑戦する中で、「あれ、普通の胸キュンも意外とできるんだな」って（笑）。ようやく自分でも、そこに気づけた気がします。
◆「愛されICEx」なメンバーは？
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
山本龍人ですね。 この前、YouTubeチャンネル名を決める企画をやったときに、いろんな案が出て最終的に多数決になったんですが、ある案に手を挙げたのが龍人だけだったことがあって。そのあと「俺、ずれてるのかな…」ってずっと凹んでいて（笑）。 でもメンバーみんなが「ずれてないよ」って自然に囲んでいて、その光景を見て「本当に愛されてるな」と思いました。 完全にお姫様ポジションですね。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
滑舌でその日のコンディションが分かるところ、ですかね（笑）。 治したくて外郎売を読んだり、舌のトレーニングもしているんですけど、なかなか上達しなくて…。でも、そこも含めて自分では可愛いポイントだと思っているので、ぜひ愛してください（笑）。 ファンの皆さんには「今日はコンディションどうかな？」って注目してもらえたら嬉しいです。
◆中村旺太郎の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
僕自身、グループ活動をすることが昔からの夢でした。長年続けてきて、ようやく叶った夢でもあります。 やっぱり努力を続けることは大前提ですが、その「努力の方向」が合っているかどうかを考えることも、すごく大事だと思っています。間違った方向で頑張り続けても、正しい努力をしている人との差はどうしても出てしまう。だからこそ、いろんなことを試しながら、自分に合った努力の仕方を見つけていってほしいですね。 応援しています。
◆ICEx（アイス）プロフィール
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
中村旺太郎：2004年4月27日生まれ、愛知県出身
（modelpress編集部）
◆今後の放送予定
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
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