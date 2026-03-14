ハイエースをベースとした「最適キャブコン」が名古屋に凱旋！

キャッチコピーは「見て、乗って、夢が広がる」。2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：愛知県常滑市）にて開催されました。

愛知を拠点とするキャンピングカービルダー「キャンピングカーランド」、そのオリジナル・キャブコンブランドとして、2004年に始動した「Funluce（ファンルーチェ）」のブースでは、約10年ぶりの“オールブランニュー・ハイエースキャブコン”となる「Triglav（トリグラフ）」に注目です。

【画像】超カッコいい！ これが家族「5人」で寝られるトヨタ「ハイエース」のキャンピングカーです！ 画像で見る（30枚以上）

同モデルは昨年2025年の「ジャパンキャンピングカーショー2025」でプロトタイプ版が初披露され、今回は市販モデルとして地元・名古屋に凱旋を果たしたカタチです。

ベース車はトヨタの人気商用バン「ハイエース バン スーパーGL ロングワイド ミドルルーフ」で、ボディサイズは全長5300mm×全幅2100mm×全高2870mm。

同じくハイエースをベース車とする「Serengeti（セレンゲティ）」とは異なり、従来のスペースフレーム構造ではなく、新たにFRP製のパネル工法を採用している点が大きな特徴となります。

パネル工法のメリットのひとつは軽量化にあって、よりスムーズな走り出しや燃費改善につながります。

一方、パネルの継ぎ目が目立たない流麗なシルエットは、ファンルーチェならではの工夫や技術力の表れといえるでしょう。

さらに従来のセレンゲティでは、エントランスゲートを全開すると助手席ドアに干渉していましたが、今回は全開時でも干渉しない仕立てに。

その先にある室内空間は、間接照明やスポットライトの効果も相まって、ちょっとしたラウンジのような雰囲気を醸し出しています。

車内のレイアウトは、セカンド＆サードシートを兼ねた対座ダイネットを中心に、冷蔵庫（96L・2ドア）／キッチン／マルチルーム（収納庫orトイレorシャワー）などを配置。

そして、後部に二段ベッド（大人2名）、前席上部にスカイビューウィンドウ付きのバンクベッド（大人1名or子ども2名）を備え、対座ダイネットはダイネットベッド（子ども2名）へと早変わりします。

ちなみに二段ベッド下の収納スペースは、車内はもちろん、車外の2か所からもアクセス可能です。

空調関連では、家庭用エアコンやレンジフードを標準装備するほか、キャンピングカー専用のオゾン発生器「C AIR（シーエア） 」をオプション設定。消臭・脱臭に加え、ウイルス除去やアレルゲンの分解に効果を発揮することで、快適かつウェルネスなキャンピングカーライフを“見えない部分”からサポートしていきます。

搭載エンジンは2.7リッターのガソリン仕様（最高出力160ps／最大トルク24.8kgf・m）のみで、今のところディーゼル仕様の設定はありません。

車両本体価格（消費税込み）は、1504万4700円（2WD）／1534万5000円（4WD）。充実のオプション装備は、足回り強化セットやテレビ関連などを取り揃えるほか、リアラダーやサイクルキャリアも鋭意開発中とのことでした。

「最適を求めて」をコンセプトとするファンルーチェは、ハイエースキャブコンの“最適解”を導き出してくれる存在といえるでしょう。