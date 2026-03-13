ツクヨミキャラクターデザイン へちま描き下ろし「メモリアルビジュアル」

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

劇場上映中のNetflix映画「超かぐや姫!」が、本日(3月13日)より日本全国100館以上で拡大公開。入場特典第2弾として、「メモリアルビジュアル」イラストボードの配布も開始している。

同作は、2月20日より劇場上映を開始し、19館での公開ながら各劇場で満席が相次いで週末動員ランキング5位にランクインするなどの反響を経て、当初の「一週間限定上映」を撤廃。上映劇場を8館追加して迎えた2週目は、春休みに向けて話題作が続々と公開されるなか、週末動員ランキング8位にランクインを達成して勢いを継続。

今回、「近くに上映劇場がなくて観られない」「地元でも上映してほしい!」という声に応えるべく調整を重ね、日本全国100館以上での拡大公開を実現した。公開劇場はWebサイトを参照のこと。

入場特典第2弾は、ツクヨミキャラクターデザインを務めるへちまによる描き下ろしの「メモリアルビジュアル」を使用したイラストボード。全国30万名限定で配布される。ビジュアルはピアノを演奏する酒寄彩葉をかぐやと月見ヤチヨが囲んで笑い合う姿が描かれた、エモーショナルな1枚となっている。

YouTubeでは、今回の拡大公開を記念して、劇中曲「Reply」のミュージックビデオも公開されている。kz(livetune)が手掛けた同楽曲は、かぐやと彩葉が出会い、過ごした日々と互いへの想いを“返歌”のように綴った歌詞が印象的な一曲。映像は、かぐやと彩葉のひと夏の思い出を凝縮して描いた本編の感動が鮮明に蘇る仕上がりとなっている。

【Official MV】Reply - kz(livetune) / かぐや(cv.夏吉ゆうこ) from 超かぐや姫！

また、VRプラットフォーム「VRChat」上でサンリオが運営する常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」内で行なわれた3Dかぐやのライブパフォーマンス映像が、YouTubeにて全編公開。2月15日から3月8日まで行なわれたVR音楽フェスイベント「Sanrio Virtual Festival 2026」の公演最終週にサプライズで追加された特別演出を含む、スペシャルバージョンとなっている。

パフォーマンス楽曲は、HoneyWorksが手掛けた「私は、わたしの事が好き。」。かぐや(cv.夏吉ゆうこ)が元気いっぱいに歌う、明るくポップな楽曲で、すでに公開されているミュージックビデオとリリックムービーはともに100万回以上再生を突破。ライブパフォーマンスとして全編を通して披露するのは今回が初となっている。

【3Dライブ映像】私は、わたしの事が好き。- HoneyWorks / かぐや (cv.夏吉ゆうこ) from 超かぐや姫！