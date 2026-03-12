坊主から1年かけて髪を伸ばした経過をまとめた動画がInstagramに投稿され、話題を集めています。投稿したのはHANAさん（_hana8787_）。1カ月ごとの変化を記録した映像に、同じく髪を伸ばし中の人や坊主スタイルに憧れる人から多くの反響が寄せられています。



【写真】坊主頭から髪が伸びるまでの1年間

坊主を決意したきっかけは、ヘアカラーにかかるコストでした。ブロンドを維持するためのリタッチが2カ月に1回2万円かかることが負担になり、担当の美容師に相談したところ、トーンダウンするにしても1カ月半から2カ月ごとに染め直しが必要と言われたといいます。



「簡潔に言うと当時はブロンドを保つお金がなかったんです。そこで、『人生で一度は坊主にしてみたい』という夢を思い出して、『今だ！』と思い坊主にしました！」



周囲の反応はさまざまでした。母は心配していたものの、坊主後には「かっこいいじゃん！」と喜んでくれたといいます。友人は大賛成で大爆笑、交際相手も最初は止めたものの、最終的には「かっこいい！いいね！」と反響をくれたそうです。



1年分の経過動画を作ったのは、もともと記録を残そうとしたわけではなかったといいます。



「職業柄ほぼ毎日動画を撮りますから元々素材はあって。思いつきで、ちょうど1年経ったしこの経過を動画にしたら面白いかもと思って作りました！」



しかし半年ごろまでは、髪が上にばかり伸びてスタイリングに苦労したといいます。



「半年くらいまでは髪が上に伸び続けてきててめちゃめちゃ嫌でした（笑）。必死に髪が寝るようにドライヤーしてました（笑）」



短い時期のヘアセットは、束感を意識することで乗り越えたそうです。



「そのままだと本当に野球少年のようになってしまうので…お気に入りのヘアセットはやっぱり夏あたりのクルクルしてるやつですかね！可愛い！」



ヘアケアや頭皮ケアは特に何もせず、自然に伸びるに任せていたといいます。1年を振り返ってのお気に入りの時期は、9カ月目（10月）ごろだそうです。



坊主を経験してよかったことを尋ねると、こう答えてくれました。



「中々坊主女子って経験する人がいないと思うので話のネタになるのが良いくらいですかね（笑）。あとはお金がかからない！（笑）」



現在は胸下まで伸ばすことを目標にしており、カットはしないまま自然に伸ばし続けているといいます。流行中のレイヤーカットのようなスタイルに自然となるかもしれないと、楽しみにしているそうです。



最後に、同じように髪を伸ばしている人や坊主に挑戦したい人へこうメッセージを送ります。



「いろんなスタイルが楽しめて、いろんな自分に会えて、すっごく貴重な体験ですごく楽しかったです！どんどん髪が伸びていくことが、こんなに嬉しいのは人生で初めてでした（笑）。『やってみたい』って思いがあるなら、やるのが一番です！！！」