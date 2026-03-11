◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）

地方通算３８３２勝目の名手、吉村智洋騎手＝兵庫＝が、ダートグレード初勝利を飾り、ＳＮＳでは祝福のメッセージが続々と上がっている。

砂のステイヤーが集結したダートグレード競走が１２頭立てＪＲＡ４、南関東６、他地区２）で行われ、単勝７番人気（２８６０円）のオディロン（牡７歳、兵庫・森沢友貴厩舎、父キタサンブラック）が差し切り、３連勝でダートグレード競走初制覇。最後の直線で力強く伸び、押し切りを図るセラフィックコールをかわした。地方所属馬が１着になったことで、川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）の優先出走権が与えられた。勝ちタイムは２分３７秒２。

３連覇がかかっていた川崎のセラフィックコール（３番人気、吉原寛人騎手）が２着になり、地方所属馬のワンツー。こちらも川崎記念への優先出走権が与えられた。２番人気のＪＲＡのカズタンジャー（川田将雅騎手）が３着に続いた。

吉村智騎手はＪＲＡで活躍する吉村誠之助騎手の父。ＳＮＳでは「吉村パパ、アッパレです」「さすが吉村誠之介のオヤジ！！おめでとう御座います」「オディロン強かった！！ 吉村さんも上手かった！！」「すげぇ！！吉村パパおめー！！」「最終直線でのセラフィックコールとの叩き合いアツかったです！ めちゃくちゃ叫びました！」「吉村がＤＧ勝ったのめっちゃ嬉しい」「も〜吉村さんしか勝たんです（笑）週末の資金ができました」など兵庫競馬ファンの熱い声援、感謝の声が寄せられた。