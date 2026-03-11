2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年がたちました。災害時にすぐに実践できるライフハックについて、アイリスオーヤマの公式TikTokアカウントが紹介しています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった！」 これが震災時にすぐ使える“ライフハック”5選です！

公式アカウントは「災害時使えるライフハックを紹介！」「もしもの備えの為に『知っておくこと・備えること』に【やりすぎ】はありませんよ〜！と投稿。災害時にすぐに使える主なライフハックについて、次のように紹介しています。

【災害時にすぐに実践できるライフハック】

（1）簡易ランタン

水が入ったペットボトルを懐中電灯の上に置くと、照明代わりに使用できる。

（2）段ボール椅子

段ボールの長辺のふたを上下切り取った後、内側に折ってひもで結ぶ。その後、上下のふたを閉じてテープで留めれば完成。

（3）給水リュック

リュックにビニール袋を2枚重ねれば給水タンクに。

この投稿に対し、SNS上では「天才やな」「確かにペットボトルの水は備蓄してるからそのダンボールを使えばイスが作れる！ありがとうございます」などの声が上がっています。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。