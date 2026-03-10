2026年サンリオキャラクター大賞 キービジュアル

サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を4月9日から5月24日まで開催する。

サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年は「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」をテーマに開催される。

今年エントリーする90キャラクターは、3月11日から「サンリオキャラクター大賞」公式Xアカウントで毎日発表。4月1日には、サンリオキャラクター大賞公式サイトにてエントリーキャラクター一覧が公開される予定となっている。

また、本年は「2026年サンリオキャラクター大賞」、「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」のほかに、新部門が開設される予定。新部門についての詳細は3月下旬に発表するとしている。

□「2026年サンリオキャラクター大賞」詳細ページ

□「2026年サンリオキャラクター大賞」投票サイト

開催概要

2026年サンリオキャラクター大賞

投票期間：4月9日11時～5月24日

初回速報（1～10位）：4月14日13時

「Sanrio＋」限定発表（1～20位）：4月24日12時

中間発表（1～20位）：5月12時13時

結果発表（1～90位）：6月28日13時

参加キャラクター：90キャラクター

2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門

投票期間：4月9日11時～5月24日

中間発表（1～3位）：5月12時13時

結果発表（1～5位）：6月28日13時

参加キャラクター：40組

投票方法

「サンリオキャラクター大賞」は誰でも無料で投票可能。

※各投票方法の詳細は後日発表

1. WEB投票 2. サンリオショップ投票(お買い物をしてWEB投票) 3. サンリオオンラインショップ本店で投票(お買い物をしてWEB投票) 4. いちご新聞投票 ※投票開始は4月10日(金) ※5月号(4月10日発売)、6月号(5月10日発売)についている投票用紙を使用して投票できます。(コピー不可) 5. 【「Sanrio＋」会員限定】スマイル投票(WEB投票) 6. 【「Sanrio＋」会員限定】まいにち投票スタンプ チケット投票(WEB投票) 7. 【「Sanrio＋」会員限定】エールチャレンジゲーム チケット投票(WEB投票) 8. 【「Sanrio＋」会員限定】ステージアップ特典 チケット投票(WEB投票) ※投票開始以降、投票サイトへ「Sanrio＋」で初めてログインした時に「投票チケット」がもらえます。 9. 【「Sanrio＋」会員限定】なかよしキャラクイズ チケット投票(WEB投票) 10. 【「Sanrio＋」会員限定】「サンリオキャラクターコラボ広告」をみて投票(WEB投票) 11. サンリオ以外での投票

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ