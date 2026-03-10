【サンリオ】推しキャラ投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」開催決定今年のテーマは「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」
2026年サンリオキャラクター大賞 キービジュアル
サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を4月9日から5月24日まで開催する。
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年は「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」をテーマに開催される。
今年エントリーする90キャラクターは、3月11日から「サンリオキャラクター大賞」公式Xアカウントで毎日発表。4月1日には、サンリオキャラクター大賞公式サイトにてエントリーキャラクター一覧が公開される予定となっている。
また、本年は「2026年サンリオキャラクター大賞」、「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」のほかに、新部門が開設される予定。新部門についての詳細は3月下旬に発表するとしている。
開催概要
2026年サンリオキャラクター大賞
投票期間：4月9日11時～5月24日
初回速報（1～10位）：4月14日13時
「Sanrio＋」限定発表（1～20位）：4月24日12時
中間発表（1～20位）：5月12時13時
結果発表（1～90位）：6月28日13時
参加キャラクター：90キャラクター
2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門
投票期間：4月9日11時～5月24日
中間発表（1～3位）：5月12時13時
結果発表（1～5位）：6月28日13時
参加キャラクター：40組
投票方法
「サンリオキャラクター大賞」は誰でも無料で投票可能。
※各投票方法の詳細は後日発表
