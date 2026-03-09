¡ÖWBC¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ä¡×ÃæÆ»¡¦¾®ÀîÂåÉ½¤¬¡È³ÕÎ½¤Î´íµ¡°Õ¼±¡È¤òÈ´¤ÂÇ¤Á¥Á¥§¥Ã¥¯
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ê¤É¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤é¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬3Ï¢¾¡¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¦¥é¤ÇWBC¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤¬½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9Æü¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¡Ê54¡Ë¤¬Æ±°Ñ°÷²ñ¤Î½¸Ãæ¿³µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡ÈWBC¡É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò³ÕÎ½¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¾¯¤·À¤´ÖÅª¤ÊÏÃÂê¤Ç¡¢WBC¤¬¤¤¤Þ¿ïÊ¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Netflix¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤äÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾®Àî»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê65¡Ë¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë7Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÁíÍý¤Ï¡Ê¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæÅì¾ðÀª¤ò¸«¤Æ¡Ë¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´Ãæ¤ò°Æ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾®Àî»á¤Ï¡ÖÅöÁ³¡¢3·î6Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç´ÑÀï¤â¹µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁíÍý¤Ï»Ïµå¼°¤ò¹µ¤¨¡¢»î¹ç´ÑÀï¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯13¿Í¤â³ÕÎ½¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¡¢ÌîÅÞ¤¬Í×µá¤·¤¿°Ê¾å¤Î¿Í¿ô¤Ç¤¢¤ë13Ì¾¤Î³ÕÎ½¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¼ÁÌä¡É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ï6Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¸½ÃÏ¤Ë»î¹ç´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ÕÎ½¤¬¤¤¤¿¤é¼ê¤òµó¤²¤Æ¡¢¼ç»Ý¤òÅúÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¡Ê66¡Ë¤¬¼ê¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¾®Àî»á¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÇ°²¡¤·¡£¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡Ê56¡Ë¤â¼ê¤òµó¤²¡¢¾®Àî»á¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢´íµ¡´ÉÍý¾å¡Ä¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºäËÜÅ¯»ÖÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¡Ê75¡Ë¤«¤é¼ÁÌä»þ´Ö½ªÎ»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¡È»þ´ÖÀÚ¤ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®Àî»á¤Ï¡Ö¡Ê½ªÎ»»þ´Ö¡Ë¤Ç¤¹¤«¡£ÅúÊÛ¤Ï¤Þ¤¿°ìÈÌ¼Áµ¿¤Ç¡¢¸åÂ³ÂÇ¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¾¤ÎµÄ°÷¤ËÄÉµá¤òÂ÷¤¹¡ÈÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¡É¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÁíÍý¤â¤´Â¸¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢2¿Í¤Î³ÕÎ½¤Ë¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅúÊÛ¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®Àî»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2·î28Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³ÕÎ½¤¬Ìîµå´ÑÀï¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂê»ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸µµå»ù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¿È¶á¤ÊWBC¤È¤¤¤¦Ìîµå¤ÎÏÃ¤«¤é¡È¼«Ì±ÅÞ¤Î´Ë¤ß¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
ÌµÇ°¤Î¡È¥³¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àî»á¤À¤¬¡¢¼¡²ó¤ÎÂÐÀï¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¼¡¼¡£