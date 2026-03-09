【WBC】1次ラウンド・決勝ラウンド 試合結果・トーナメント表
WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）3月6日（金）～11日（水）開催！
【大会概要】
2026年の大会では、前回に引き続き20の国と地域が参加。2023年大会の1次ラウンドで4位以内に入った16チームは招待参加となり、2026年の大会に自動的に出場する。ここに、2025年に開催される予選を勝ち抜いた4チームが加わる。
1次ラウンドは、5チームごと・4つのグループに分かれて総当たり戦で行われ、各グループのそれぞれ上位2チームがアメリカ・ヒューストンとマイアミで行われる準々決勝ラウンドに進出。準々決勝ラウンドを勝ち上がった4チームが決勝ラウンドへ進出する。
＜大会名称＞
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ Tokyo Pool presented by dip
2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ
＜1次ラウンド＞
■Pool A（サンフアンプール）
開催期間：2026年3月6日（金）～11日（水）
開催場所：ヒラム・ビソーン・スタジアム（プエルトリコ）
出場国：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
＜日本時間3月8日時点＞
キューバ（2勝0敗）
パナマ（0勝2敗）
プエルトリコ（2勝0敗）
カナダ（1勝0敗）
コロンビア：（0勝3敗）
■Pool B（ヒューストンプール）
開催期間：2026年3月6日（金）～11日（水）
開催場所：ダイキン・パーク（アメリカ・ヒューストン）
出場国：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
＜日本時間3月8日時点＞
メキシコ（2勝0敗）
アメリカ（2勝0敗）
イタリア（2勝0敗）
イギリス（0勝3敗）
ブラジル（0勝3敗）
■Pool C（東京プール）
開催期間：2026年3月5日（木）～ 10日（火）
開催場所：東京ドーム（日本）
出場国：日本、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
＜日本時間3月8日時点＞
日本（3勝0敗）
韓国（1勝2敗）
台湾（2勝2敗）
オーストラリア（2勝1敗）
チェコ（0勝3敗）
■Pool D（マイアミプール）
開催期間：2026年3月6日（金）～11日（水）
開催場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）
出場国：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア
＜日本時間3月8日時点＞
ベネズエラ（2勝0敗）
オランダ（1勝2敗）
ドミニカ共和国（2勝0敗）
イスラエル（0勝1敗）
ニカラグア（0勝2敗）
（c）SANKEI
＜準々決勝ラウンド＞
開催期間：2026年3月13日（金）、14日（土） ダイキン・パーク（アメリカ・ヒューストン）
開催場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）
1次ラウンドを勝ち抜いた8チームが参加。1次ラウンドの順位で組み合わせが決定。勝利したチームが決勝ラウンドに進む。
・プールA1位 vs プールB2位
・プールB1位 vs プールA2位
・プールC1位 vs プールD2位
・プールD1位 vs プールC2位
＜決勝ラウンド＞
■準決勝
開催期間：2026年3月15日（日）、16日（月）
開催場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）
■決勝
開催期間：2026年3月17日（火）
開催場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）
【グループリーグ表】2026 WORLD BASEBALL CLASSIC
ロバーツ監督 「ヤマモトはロボットかもしれない」山本由伸はアメリカでもすでに伝説となりつつある