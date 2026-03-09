【WBC】1次ラウンド・決勝ラウンド 試合結果・トーナメント表

WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）3月6日（金）～11日（水）開催！

【大会概要】

2026年の大会では、前回に引き続き20の国と地域が参加。2023年大会の1次ラウンドで4位以内に入った16チームは招待参加となり、2026年の大会に自動的に出場する。ここに、2025年に開催される予選を勝ち抜いた4チームが加わる。

1次ラウンドは、5チームごと・4つのグループに分かれて総当たり戦で行われ、各グループのそれぞれ上位2チームがアメリカ・ヒューストンとマイアミで行われる準々決勝ラウンドに進出。準々決勝ラウンドを勝ち上がった4チームが決勝ラウンドへ進出する。

＜大会名称＞

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ Tokyo Pool presented by dip

2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ

＜1次ラウンド＞

■Pool A（サンフアンプール）

開催期間：2026年3月6日（金）～11日（水）

開催場所：ヒラム・ビソーン・スタジアム（プエルトリコ）

出場国：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア

＜日本時間3月8日時点＞

キューバ（2勝0敗）

パナマ（0勝2敗）

プエルトリコ（2勝0敗）

カナダ（1勝0敗）

コロンビア：（0勝3敗）

■Pool B（ヒューストンプール）

開催期間：2026年3月6日（金）～11日（水）

開催場所：ダイキン・パーク（アメリカ・ヒューストン）

出場国：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル

＜日本時間3月8日時点＞

メキシコ（2勝0敗）

アメリカ（2勝0敗）

イタリア（2勝0敗）

イギリス（0勝3敗）

ブラジル（0勝3敗）

■Pool C（東京プール）

開催期間：2026年3月5日（木）～ 10日（火）

開催場所：東京ドーム（日本）

出場国：日本、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイ

＜日本時間3月8日時点＞

日本（3勝0敗）

韓国（1勝2敗）

台湾（2勝2敗）

オーストラリア（2勝1敗）

チェコ（0勝3敗）

■Pool D（マイアミプール）

開催期間：2026年3月6日（金）～11日（水）

開催場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）

出場国：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア

＜日本時間3月8日時点＞

ベネズエラ（2勝0敗）

オランダ（1勝2敗）

ドミニカ共和国（2勝0敗）

イスラエル（0勝1敗）

ニカラグア（0勝2敗）







＜準々決勝ラウンド＞

開催期間：2026年3月13日（金）、14日（土） ダイキン・パーク（アメリカ・ヒューストン）

開催場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）

1次ラウンドを勝ち抜いた8チームが参加。1次ラウンドの順位で組み合わせが決定。勝利したチームが決勝ラウンドに進む。

・プールA1位 vs プールB2位

・プールB1位 vs プールA2位

・プールC1位 vs プールD2位

・プールD1位 vs プールC2位

＜決勝ラウンド＞

■準決勝

開催期間：2026年3月15日（日）、16日（月）

開催場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）

■決勝

開催期間：2026年3月17日（火）

開催場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）





